POŽAR U CRKVI PROGUTAO KRŠĆANE! Tragedija u Egiptu stravičnih je razmjera: Stradala su većinom dječica

U egipatskoj kršćanskoj crkvi u kojoj se u tom trenutku nalazilo oko pet tisuća vjernika došlo je do požara u kojem je stradao veliki broj ljudi.

Tamošnje Ministarstvo zdravstva obavještava kako je riječ o desecima ozlijeđenih vjernika, dok Reuters prenosi brojku od najmanje 35 mrtvih i 45 ozlijeđenih, dodajući da su većina poginulih djeca.

Požar je vjerojatno izbio na električnim instalacijama kad se 5.000 vjernika okupilo na misi u crkvi Abu Sifin u četvrti Imbaba.

Nastao je stampedo, ljudi su u panici bježali prema vani, ali vatra je blokirala izlaz iz crkve.

Na mjesto događaja je poslano petnaest vatrogasnih vozila kako bi ugasili vatru, dok su vozila hitne pomoći prevezla unesrećene u obližnje bolnice. Požar još uvijek nije ugašen.

Ozlijeđeni su hospitalizirani, priopćilo je egipatsko ministarstvo zdravstva.

Tragedija se dogodila u crkvi nazvanoj po svetom Merkuriju iz Cezareje, kojeg štuju Kopti, najveća kršćanska zajednica na Bliskom istoku s 10 do 15 od 103 milijuna Egipćana.

“Mobilizirao sam sve državne službe kako bih osigurao poduzimanje svih mjera”, objavio je predsjednik Abdel Fatah al-Sisi na Facebooku.

#Update : Video from the scene of the fire that engulfed a historic church in #Cairo , #Egypt , killing more than 40 people. #BreakingNews

Update: #Egypt‘s Ministry of Interior attributed the fire at Abu Sefein church to an electric failure in air conditioning systems.

Initial reports of more than 40 victims so far.#Breaking #BreakingNews pic.twitter.com/Q8Rk8j60ef

— Al Bawaba News (@AlBawabaEnglish) August 14, 2022