POZADINA ŽESTOKIH OKRŠAJA: Zašto je SDP-ov Ostojić izjavio da bi se šefom HSLS-a mogao pozabaviti DORH?

Sudeći po teškim i grubim riječima koje se u posljednje vrijeme sve češće pojavljuje u javnom prostoru, predizborna kampanja je započela. U jučerašnjem gostovanju u središnjem dnevniku na RTL televiziji, SDP-ov Rajko Ostojić iznio je teške optužbe na račun bjelovarsko gradonačelnika Daria Hrebaka. On je Hrebaku spočitnuo da je zaposlio neke ljude iz HSLS-a, na što mu je Hrebak promptno odgovorio putem društvene mreže Facebook.

Ostojić je u svojem gostovanju, koje je obilježilo pljuvanje konkurentnih stranaka, kazao i kako je Dario Hrebak desna ruka ministra unutarnjih poslova Republike Hrvatske i čelnog čovjeka Nacionalnog stožera civilne zaštite, Davora Božinovića te da bi zbog afere s dnevnicama oko koje se nedavno digla prašina Hrebak mogao odgovarati DORH-u.

Za komentar na ove grube optužbe upitali smo bjelovarskog gradonačelnika i šefa HSLS-a Hrebaka, koji je u razgovoru za portal Dnevno kazao kako je sve to samo dokaz da je kampanja u drugoj izbornoj jedinici u punom jeku.

“Tko god da je prije gostovanja brifirao Ostojića, dao mu je krive informacije”, rekao je Hrebak u razgovoru za portal Dnevno, kazavši kako je Ostojić malo je pobrkao vrijeme kada je Hrebak obnašao dužnost državnog tajnika u Ministarstvu unutarnjih poslova.

“Funkciju državnog tajnika obnašao sam kada je ministar bio Vlaho Orepić, a kada sam postao bjelovarski gradonačelnik, dao sam ostavku na to mjesto. Davor Božinović postao je ministar kasnije”, objašnjava Hrebak kronologiju. Za slučaj oko dnevnica koje je Ostojić spominjao rekao je kako on nema ništa s time te da je tu priču spominjao i Bajs.

Hrebak se osvrnuo i na Ostojićev komentar da je zaposlio dosta HSLS-ovaca, rekavši za tu tvrdnju da je to laž, jer je grad Bjelovar, koji inače nosi titulu najtransparentnijeg grada u Hrvatskoj, smanjio broj zaposlenih. “Ne želim se spuštati na njegovu razinu. Za mene je Rajko Ostojić dobar doktor, no jako nesposoban političar, a svoju je političku nesposobnost dokazao kada je izgubio izbore protiv Bandića. Iza mene će ostati dobar posao u gradu Bjelovaru. Mene zapravo te njegove optužbe ne vrijeđaju. No, Rajko Ostojić neće prodavati maglu Bjelovarčanima”, odrješito zaključuje Hrebak.

Inače, dobro upućeni u političke peripetije tvrde kako je to samo početak teških političkih obračuna u drugoj izbornoj jedinici, gdje će SDP-ovu listu nositi Rajko Ostojić. SDP-ova Restart koalicija s bjelovarskim županom Damirom Bajsom potpisat će sporazum za nadolazeće parlamentarne izbore, a Hrebak im je prema pričanjima veliki trn u oku te ozbiljna konkurencija koja iza sebe ima nasljeđe koje će Bjelovarčani prepoznati.

SDP se navodno panično boji da bi u drugoj izbornoj jedinici mogao loše proći, a prema nekim pričama, na loš bi rezultat mogli utjecati nalazi državne revizije prema kojima županija ne stoji nikako, dok je grad Bjelovar prošao i više nego dobro.