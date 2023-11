Pozadina špijunskog skandala sa Srbijom: Vučić na korak do poraza

Autor: Iva Međugorac

Zavadi pa vladaj, tako se u političkim krugovima komentira eskalacija odnosa između Hrvatske i Srbije koja je uslijedila nakon što je Srbija protjerala hrvatskog diplomata, pri čemu je Hrvatska uzvratila istom mjerom.

Pri tome valja imati na umu da se hrvatski premijer Andrej Plenković nalazi usred kampanje za parlamentarne izbore, a izbori uskoro očekuju i srpskog predsjednika Aleksandra Vučića.





Skandal usred kampanja

Poznato je da je srpsko Ministarstvo vanjskih poslova pozivajući se na članak 9. Bečke konvencije donijelo odliku da prvog tajnika u Ambasadi RH u Beogradu Hrvoja Šnajdera proglasi personom non grata. Prema pisanju srpskih medija riječ je o dokumentiranoj špijunaži i vrbovanju za rad za hrvatsku službu.

Kako to obično u susjedstvu biva ovoj tematici posebno burno pristupili su Vučiću skloni tabloidni mediji pa tako ondašnji Alo navodi da je srpska Bezbednosno-informativna agencija- BIA razotkrila hrvatskog diplomata koji je u Beogradu pokušao napraviti agenturnu mrežu pri čemu je kontaktirao s osobama iz politike, medija i biznisa što u principu i jest posao diplomata.

Srpska služba je prema tvrdnjama iz ovog medija dugo pratila Šnajderove aktivnosti. Kada su prikupili sve relevantne dokaze poduzeli su sve mjere da bi se njegovo neprijateljsko djelovanje zaustavilo. Smatra se da je tijekom profesionalnog angažmana u Srbiji Šnajder grupo izašao iz okvira diplomatskih normi i prekršio Konvenciju zbog čega je diplomatska nota upućena ambasadoru Hidajetu Biščeviću.

Na burne reakcije iz srpskog ministarstva vanjskih poslova uzvratilo je hrvatsko ministarstvo koje je odbacilo osnovu za protjerivanjem Šnajdera koji je akreditirani hrvatski diplomat.

Burna reakcija iz Hrvatske

“Navedena odluka Republike Srbije predstavlja korak prema pogoršanju međusobnih odnosa, kao i daljnjoj destabilizaciji osjetljivih regionalnih političko-sigurnosnih prilika u vrijeme kada je stabilnost na jugoistoku Europe od iznimne važnosti za cijelu Europu”, navodi se u priopćenju hrvatskog ministarstva čiji je čelnik Gordan Grlić Radman objavio i kako je Hrvatska poduzela recipročnu mjeru.

“Odlučili smo da se savjetnik veleposlanstva Srbije u Hrvatskoj proglasi personom non grata Hrvatske. Nota je uručena veleposlanici i u njoj se navodi da savjetnik mora napustiti teritorij RH”, rekao je hrvatski šef diplomacije uz opasku da odbacuje sve osnove po kojima je hrvatski diplomat protjeran iz Srbije.

Prema riječima ministra Grlića Radmana hrvatskom veleposlaniku nije dan niti jedan razlog pa stoga hrvatska strana niti ne zna razlog zbog kojega je donesena ova odluka. Ministar je pri tome napomenuo da hrvatskog diplomata nisu protjerali srpski mediji već ondašnje ministarstvo vanjskih poslova Srbije.









”Oni nisu izrazili razloge, oni su naši partneri za komunikaciju, to je za nas relevantno. A ostale špekulacije, kako kome odgovara. Ovo nismo očekivali, od Srbije smo očekivali pruženu ruku. Srbija je tako postupila, mi smo samo odgovorili recipročno”, izjavio je Grlić Radman.

U Srbiji se pak među nezavisnim analitičarima tvrdi da je ovaj potez rezultat Vučićeve nervoze i nesigurnosti jer mu se bliže izbori pošto je nakon nedavnog raspuštanja Skupštine Srbije raspisao parlamentarne izbore za 17.prosinca. Prije toga predsjednik parlamenta raspisao je izbore kako u Beogradu tako i u još 64 grada i općine.

Vučićeva pozicija na klimavim nogama

Za razliku od ranijih godina kada se u Srbiji među analitičarima i anketarima progovaralo o sigurnoj pobjedi predsjednika Vučića situacija za ove izbore poprilično je kompleksna te postoji mogućnost da Vučićeva Srpska narodna stranka doživi debakl na predstojećim izborima, ali i u Beogradu gdje val nezadovoljstva traje još od ljeta.









Nije nepoznanica da su iz srpske prijestolnice prije par mjeseci krenuli prosvjedi ‘Srbija protiv nasilja’ do kojih je došlo nakon ubojstava u srpskoj osnovnoj školi, ali i Mladenovcu. Prosvjed se nakon Beograda proširio i na Novi Sad, Suboticu, Zrenjanin i niz gradova diljem Srbije pri čemu su na srpskim ulicama tisuće građana predsjedniku slale poruku ‘Vučiću odlazi’ demonstrirajući protiv nasilja u javnom prostoru, ali i protiv nasilja u ondašnjim medijima pa i politici.

U kontekstu nadolazećih izbora u Srbiji treba promatrati i napad pobunjenih Srba na sjeveru Kosova kojega se u Europskom parlamentu označilo kao teroristički čin. Tijekom tih nemilih događanja u Banjskoj ubijena su tri srpska militanta, ali i jedan kosovski policajac, a organizatorom napada označen je Milad Radoičić kojega Vučić opisuje kao jednoga od najznačajnijih Srba. Nije tajna da šefovi vodećih europskih država od Italije pa sve do Francuske i Njemačke vrše pritisak na Vučića i traže da barem neslužbeno prizna Kosovo, no to bi za Vučića sada uoči izbora bio pucanj u vlastita koljena pa je stoga skrenuo s teme režiranjem špijunskog skandala koji savršeno odgovara i Plenkoviću, ali i njegovom šefu diplomacije Grliću Radmanu koji sada ima priliku fokusirati se na taj skandal bez da ga itko pita za objašnjenje o novcima koje je zaradio na dobiti Agroproteinke što bi sada kada poljoprivrednici iz Slavonije kreću u masovne prosvjede moglo biti dosta nezgodno.

Treba reći da ovo nije prvi put da se Srbija s Hrvatskom obračunava diplomatskim putem uoči izbora pa je tako još prije sedam godina Beograd Hrvatskoj slao diplomatsku notu nakon što je bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač u jednom razgovoru kazao kako je Srbija država iz koje su potekli planovi za ratove 90-tih. Tada je Srbima u oko zapalo i to što je Marko Perković Thompson bio prisutan na tribini za mlade u šibenskoj katoličkoj školi, a prosvjedna nota Hrvatskoj tada je stigla tri dana prije izbora za srbijansku Skupštinu. Dizanje tenzija s Hrvatskom Vučić je iskoristio i u vrijeme kada se saznalo za rušenje aviona koji je kako se nagađalo prevozio oružje iz Srbije za Ukrajinu.

Baš u to vrijeme Vučić je poželio doći u Jasenovac bez najave, što je hrvatska strana odbila pa je to rezultiralo ogromnim skandalom i sukobom među predstavnicima vlasti u Srbiji i Hrvatskoj u kojoj se premijer Plenković posljednjih tjedana suočava s valom afera među kojima je i ona njegove omiljene ministrice Nine Obuljen Koržinek. Plenković još uvijek šuti o aferi u HEP-u, a za vratom mu puše i migrantska kriza, ukidanje Schengena kao i brojni drugi problemi zbog kojih se bolje svađati sa Srbima negoli odgovarati naciji na neugodna pitanja.