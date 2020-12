Pozadina razlaza Domovinskog pokreta i Hrvatskih suverenista: Otkrivamo tko je inicirao novi raskol na desnici o kojem se danima špekulira!

Okrupnjivanje političkih opcija na pojedinim političkim spektrima u Hrvatskoj postalo je gotovo pa nemoguća misija. Tek ponegdje se politički istomišljenici okupe pa se zajedničkim snagama bore protiv vladajućih elita. No, i to često bude poprilično kratkog vijeka…

Na desnom političkom spektru puno je opcija koje su se na parlamentarnim izborima u srpnju predstavile građanima, a neke od njih na izbore su izašle u koaliciji. Takva najpoznatija svakako je ona koju su tvorili Hrvatski suverenisti i Domovinski pokret.

Iako se činilo da ova ekipa sasvim dobro funkcionira zajedno – štoviše, Suverenisti su na predsjedničkim izborima stali iza Škore – posljednjih dana u javni prostor kapaju informacije da na relaciji Domovinski pokret – Hrvatski suverenisti ruže baš i ne cvjetaju.

Sve to potvrđuju i nedavni napisi u medijima, kada se doznalo da ove političke opcije planiraju odvojeno na nadolazeće lokalne izbore koji će se održati iduće godine u svibnju.

Iako nije čudno da se političke stranke odlučuju za samostalne izlaske na izbore, pitanje koje se postavilo jest tko je inicirao ‘rastanak’ između ove dvije političke opcije. Dobro upućeni članovi iz redova Suverenista kažu nam da je raskol inicirao čelni čovjek Domovinskog pokreta, Miroslav Škoro, koji sa svojim Domovinskim pokretom želi samostalno na lokalne izbore.

“Mi smo za zajedništvo i nismo protiv suradnje”, tvrde nam izvori iz Hrvatskih suverenista. Prema njihovim izjavama, navodno je Škoro na terenu svojim ljudima dao naputke da ne ulaze u koalicije sa suverenistima.

Da se Suvereniste pita, oni bi, tvrde nam, pokušali i dalje surađivati jer smatraju da je na desnici nedostatak zajedništva.

“Mi nikako ne želimo biti ti koji ruše zajedništvo“, govori nam jedan od sugovornika.

Navodno je do problema došlo u trenutku kada je podvučena crta ispod osvojenih mandata. Prema koalicijskom dogovoru, Suverenisti su trebali dobiti tri mandata, no nitko nije računao i na četvrti, koji je preferencijalnim glasovima osvojio Željko Sačić. Izvori iz stranke govore nam da je to bio jedan od ‘okidača’ problema, koji je u konačnico rezultirao i razlazom.

Suverenisti Škori u tome svemu zamjeraju činjenicu da se zbog toga ponašao “kao uvrijeđena mlada”.

Iako se tračak sumnje u koaliciju u javnosti javio odmah pri konstituiranju Sabora, jer su suverenisti osnovali svoj klub zastupnika, doznajemo da to nije bio problem. Dapače, to je navodno bio dio dogovora, a Škoro im to nije zamjerio. Od samog početka te priče, kaže nam sugovornik, nije tu bilo neke pretjerane ljubavi. Više je to bila svojevrsna “kohabitacija”.

“Hrvatski suverenisti su uvijek željeli zajedništvo i sada ga žele. Imamo kvalitetne kandidate ali svima je zajedništvo ispred osobnih ambicija. Legitimno je da Miroslav Škoro želi ići sam na izbore ali ne znamo hoće li ga u tome podržati glasači desnice jer oni žele zajedništvo”, kaže nam jedan od sugovornika s kojima smo pričali. Najizglednije je da će donedavni partneri na lokalne izbore samostalno. Škoro će se, navodno, fokusirati na Zagreb i Osijek, a velik adut mu je i Vukovar gdje će njihove boje braniti Ivan Penava, iako on formalno nije član Domovinskog pokreta.

Suverenisti pak, tvrde, očekuju dobar rezultatat u Šibeniku, gradu Hrvoja Zekanovića te u još nekim gradovima odakle dolaze njihovi zastupnici te najistaknutiji članovi među kojima i im je naročito važan Zagreb.

Kako god bilo, desnica će se na nadolazećim izborima ponovo raslojiti; još i više nego što je bila raslojena na parlamentarnim izborima koji su iza nas.