Pozadina raskola u Puljkovoj stranci: O tome se već dugo govori, Dalija Orešković odlučila je ostati dosljedna

Autor: Iva Međugorac

Glasine o razlazu između Dalije Orešković i bračnog para Puljak koji predvodi političku stranku Centar već dugo kruže hrvatskom političkom scenom, a one su izgleda ovih dana dobile i potvrdu. Da kriza u odnosima između Puljkovih i bivše šefice Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa traje već neko vrijeme moglo se naslutiti i iz toga što Orešković nije sudjelovala ni na jednoj konferenciji pod nazivom Opasne ideje koju Puljkovi već dulje vrijeme organiziraju diljem Hrvatske ulazeći na taj način u kampanju za parlamentarne izbore.

U pozadini je možda i Milanović

Iako nije posve jasno zbog čega je zaiskrilo u odnosima između zastupnice Orešković i poznatog političkog bračnog para, po kuloarima se može čuti kako je Orešković u sabornici teško surađivala s Marijanom Puljak te da su im se stajališta i pogledi na politiku naprosto razišli, posebice u pogledu daljnjih političkih planova za izbore pri čemu Orešković nije bila sklona velikoj koaliciji sa SDP-om i Možemo posebice ukoliko bi se taj blok formirao uz asistenciju predsjednika Milanovića kao što se to nagađa. Moglo bi se dakle reći da je Orešković koja je u sabornici iznimno angažirana odlučila ostati dosljedna iako time vrlo vjerojatno riskira karijeru koju je otpočela u politici u kojoj je postala prepoznatljiva uz ostalo i po žestokim kritikama na račun premijera Andreja Plenkovića.





Kritički se Orešković ponijela i prema splitskom gradonačelniku Ivici Puljku nakon što je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa otvorilo predmet protiv njega i njegova zamjenika te direktora Parkova i nasada zbog ustupanja prostora ribarnice restoranu Noštromo za 2.500 eura mjesečno na tri mjeseca bez natječaja. Grad Split je cijelu ribarnicu u večernjim satima pretvorio u ugostiteljsku terasu, s tim da treba napomenuti kako je Noštromo organizator Festivala dalmatinske gastronomije na kojem je jedini sudionik. Na popisu uzvanika na otvorenju manifestacije uz Puljka i njegova zamjenika našla se i nekolicina njegovih stranačkih kolega, a tijekom toga događanja servirana su brojna jela, međutim zastupnica Marijana Puljak tvrdi kako su njen suprug, gradonačelnik Puljak i njegov zamjenik sami platili večeru.

Oglasio se i Puljak

“Potresen sam situacijom u kojoj smo se našli i duboko žalim što HDZ-ove očite i inače urnebesno smiješne podvale koje zabavljaju javnost svojom stupidnošću, naši članovi pretvaraju u aferu, a meni se na teret stavlja nevjerojatan kriminal – da sam na otvaranju manifestacije na koju sam pozvan kao gradonačelnik Splita pojeo hrane u vrijednosti koja je veća od 70 eura čime sam u – sukobu interesa! No, moram vas razočarati jer u ovoj priči nema sukoba interesa. Inače ovo ne bih ni komentirao jer sam sam sebi obećao da neću rasipati energiju na HDZ-ove spinove jer zaista imam pametnijeg posla. Svaki posao je pametniji od toga, a moj gradonačelnički pogotovo.

Pa, objasnimo situaciju još jednom. Restoran Noštromo gubi pravo na štekat (terasu) nakon što smo donijeli novu Odluku o komunalnom redu koja je poštivala konzervatorske upute i predstavlja svojevrsnu revoluciju u upravljanju prostorom u staroj gradskoj jezgri Splita. Možete li zamisliti situaciju gdje ugostitelj koji ima poslovni odnos s potpredsjednikom HDZ-a od njihove vlasti gubi štekat”, zapitao se Puljak progovarajući o ovoj temi. Prema njemu uvođenje reda bez iznimki temeljem jasnih pravila trebala bi biti glavna vijest u ovoj priči.

”Nedugo nakon toga, vlasnik restorana se javlja gradskoj tvrtki Parkovi i nasadi s prijedlogom da unutar ribarnice kojom PiN upravlja, a pored koje ima restoran organizira manifestaciju koja bi trajala cijelo ljeto. Direktor Parkova i nasada restoranu iznajmljuje banke (štandove) unutar ribarnice u večernjim satima kad je ribarnica inače prazna i zatvorena pod istim uvjetima kako iznajmljuje svima ostalima koji tu rade ujutro. Stav pravne službe Parkova i nasada je bio da se banci/štandovi mogu iznajmiti onako kako se daju u najam svima od pamtivijeka. Upravni odjel za gradsku imovinu grada Splita je nakon toga dao pravno mišljenje da se za takav zakup mora provesti javni natječaj za period duži od 30 dana dok je Upravni odjel za komunalne poslove dao mišljenje da je osim provođenja natječaja potrebna i suglasnost skupštine”, poručio je Puljak dodajući da se kao gradonačelnik odaziva na sve pozive koje dobiva od strane raznih udruga, tvrtki i institucija.

Odaziva se na razna događanja









”Na tim događajima, kojih nekad ima i nekoliko u danu, uglavnom razgovaram s ljudima i nemam vremena za jelo jer puno ljudi želi razmijeniti koju riječ s gradonačelnikom i meni to predstavlja zadovoljstvo i jednu od dražih strana posla kojeg obavljam. Tako je bilo i na manifestaciji otvaranja festivala dalmatinske hrane na splitskoj peškariji/ribarnici gdje sam pojeo tanjur hrane i otišao za daljnjim obvezama”, poručio je nadalje Puljak. Istovremeno se oglasio i direktor Parkova i nasada Siniša Gašparević koji se za Novu Tv referirao na problematiku natječaja.

“Na Peškariji su ovi banci, mi za ove banke gdje ljudi prodaju ribu mi tu nikad nismo imali natječaj. Proveli smo više od sto natječaja i licitacija” rekao je Gašparević uz napomenu da će za sporni prostor ipak napraviti natječaj što je odluka koja je donesena nakon reakcije splitske pročelnice za gradsku imovinu Maje Đerek koja i je naložila obvezu javnog natječaja. Dodatni problem u priči je i to što je restoran povodom otvaranja manifestacije angažirao tvrtku Lane Pavić koja je inače potpredsjednica Centra, stranke u kojoj ni u tome ne vide ništa sporno. Sporno je pak nekima to što Marijana Puljak tvrdi kako je njen suprug večeru sam platio, dok s druge strane Puljak tvrdi kako to nije bilo plaćeno.

Puljak se referirao i na Pavić









”Što se tiče Lane Pavić koja je vodila program, ona ima privatnu tvrtku koja s tim restoranom surađuje dugi niz godina prije nego sam ja uopće razmišljao da se kandidiram za gradonačelnika i ako tražite od mene da svojim suradnicima zabranjujem da njihove tvrtke rade s poslovnim subjektima iz Splita s kojima rade neovisno o meni već dugi niz godina – moram vas razočarati i reći da to neću nikada napraviti jer po toj logici nitko nikada ne bi mogao raditi. Ono što je važno – Lana Pavić ne radi s gradom Splitom ni s bilo kojom tvrtkom i institucijom koja je povezana s Gradom Splitom. I tako će biti u budućnosti.

Uopće mi je neugodno govoriti o ovome, ali očito moram jer je HDZ-ova podvala – uspjela i ja im čestitam na tome. Sada svi pričaju o tome koliko sam pojeo na jednoj od stotina manifestacija na kojoj sam bio kao gradonačelnik Splita”, rekao je Puljak koji se nerijetko nađe u problemima koje opisuje kao podvale.

Tako se primjerice u problemu našao kada je usred kampanje za redovne lokalne izbore dospjela njegova snimka iz mladih dana na kojoj pjeva ustaške pjesme, ubrzo potom ispriku su Puljkovi nudili i zbog Bojana Ivoševića koji je prijetio novinarki Slobodne, a onda se govorilo i o seks skandalu gradonačelnikovih suradnika koji su se dopisivali s navodnim maloljetnicama iz Srbije. Sve to ostalo je iza njih, a Puljkovima koji su zbog sličnih raskola već imali problema u svojoj stranci Pametno sada usred pretkampanje prijeti novi raskol pošto Orešković nema namjeru odustati od svojih teza.

Orešković ne odstupa

”Stranka Centar nije samo Ivica Puljak kao gradonačelnik Splita. U stvaranje Centra kao novog političkog subjekta uložen je entuzijazam i rad mnogih ljudi, kao i moj prethodni javni i politički kapital. Centar koristi ono što smo svi doprinijeli da se dođe do rezultata, pa tako i ono što se veže uz moje ime, sve dok sam formalno članica predsjedništva i politička tajnica stranke. Zanima me što drugi članovi Centra misle što su vrijednosti na kojima bi se Centar trebao graditi i s čim bi nas građani i birači trebali povezivati? Je li vrijedno uloženog truda, vremena, pa i financijskih sredstava, da se brend Centra koji se još uvijek povezuje i s mojim kredibilitetom, konzumira jednim nenaplaćenim obrokom ribe za sada neutvrđene vrijednosti?

Je li glavni tajnik koji je na svom Facebook profilu objavio slike s večere pozivajući građane da i oni dođu objedovati dobru spizu u restoranu kojem je gradski prostor dan bez javnog natječaja, primjer kako bi se Centar ponašao da ima vlast na nacionalnoj razini? Ili su to gradonačelnik, dogradonačelnik i vrhuška stranke koji dok se goste i časte ne vide ništa sporno u tome što istovremeno potpredsjednica stranke u svom angažmanu obavlja svoj privatni posao za taj isti restoran”, zapitala se Orešković prozivajući pri tome i kolegicu Lanu Pavić direktoricu tvrtke Mala produkcija, Splićanku koja se posljednjih godina okrenula politici.

Široj javnosti Pavić je poznata i kao bivša misica, manekenka, loto djevojka, novinarka i voditeljica koja je doktorirala na Fakultetu političkih znanosti, i to u periodu dok je rodila dvoje djece. Pavić je na HTV-u radila kao urednica emisija Zdrav život, Destinacija Hrvatska, Klub 7 te Fino i vino, a s Puljkovima surađuje još iz stranke Pametno u kojoj je bila politička tajnica. Kada je stranka 2020.godine preimenovana u Centar Pavić postaje njena potpredsjednica, a ujedno i voditeljica Političke akademije.