Pozadina primirja između Plenkovića i Milanovića: U pitanju su više instance, slijedi novi obračun

Autor: Tomislav Fumić/7dnevno

Gospa Sinjska na trenutak je prekinula političke obračune predsjednika i premijera, s naglaskom na trenutak. Jer ovaj medeni mjesec koji će se protegnuti i na prve dane rujna nipošto neće dugo trajati. Ljudi bliski Zoranu Milanoviću tvrde da je ovo zatopljenje nastupilo prije svega zbog signala iz Europe da je zaista došlo vrijeme da se izvrše promjene i u diplomaciji i da se pokrenu procesi za imenovanje visokih vojnih dužnosnika.

Ali, kada to bude gotovo, slijedi novi obračun, po mišljenju onih koji dobro poznaju prilike na Pantovčaku, još oštriji, beskompromisniji i bučniji. Frcat će perje, jer izbori se bliže, a startne pozicije Milanovića i Plenkovića nisu promijenjene. Ili ja ili on.

Diskretne sugestije

Već neko vrijeme strani diplomati šalju diskretne sugestije, koje i stižu do gazda Banskih dvora i Pantovčaka, da je vrijeme da se pokrenu rotacije u hrvatskim diplomatskim misijama. Naravno, zemljama primateljicama svejedno je rotiramo li redovito veleposlanike, ali onima koji su akreditirani u Zagrebu ova nakaradna situacija u hrvatskoj diplomaciji signal je da s državom nešto ne štima. I to često naglašavaju u depešama koje šalju u svoje zemlje. U početku su se čudili zbog tvrdoglavosti hrvatskog političkog vrha, zatim zgražali, a u jednom trenutku je ta blokada sustava postala problem koji je izašao iz okvira “nemiješanja u unutarnje probleme zemlje primateljice”. I oni dobronamjerni diplomati, a ima ih u Zagrebu, odvažili su se komentirati stanje u našoj diplomaciji, svjesni da će njihove riječi doći do ušiju dvojice hrvatskih čelnika koji nisu popuštali.





Signale je dobio i Milanović pa je i uputio Plenkoviću pismo da nešto poduzmu, na koje nije dobio odgovor. A kada je problem u vojsci i obavještajnoj službi kulminirao, predsjednik i premijer, iako tvrdoglavi i često nepopustljivi, odlučili su do ljeta probleme riješiti. Trebalo je samo naći način. Problem je bio naći način da se riješi kriza a da javnost ne komentira da je netko “popustio”. Ključ je bio ministar Tomo Medved kada je zbog afere s prepisivanjem rada koji je Banožića trebao uvesti među izvanredne profesore ministar obrane potpuno izgubio značaj.

“Milanović je likovao, prihvatio je Medvedove inicijative jer ga cijeni. Plenković je također bio zadovoljan jer će se problemi s kadrovima u vojsci i diplomaciji napokon riješiti. Ali to nije kraj njihovih sukoba”, misli bliski Milanovićev suradnik koji priznaje da je njegov šef i nepredvidiv. Bez obzira na to tko ga i koliko savjetuje, on sam donosi odluku i često se ponaša tako da i njegovi bliski suradnici ništa ne mogu i nitko ga ne može zaustaviti. Baš zbog toga ni ljudi iz njegove blizine ne mogu predvidjeti što slijedi, ali su uvjereni da se ne nazire kraj sukobu.

Prihvaćene inicijative

Sada će s imenovanjem novih veleposlanika ići lakše jer je dogovor o vojsci bio uspješan. Navodno su liste koje potpisuje premijer gotove i bit će dostavljene predsjedniku, koji će onda moći neke s liste prihvatiti, a neke odbiti. Očito, morat će se poštovati i njegova volja i njegovi prijedlozi. Kod većine predloženih diplomata nema suprotstavljenih stavova dvaju političkih brda jer su predloženi karijerni diplomati i mnogi bi samo promijenili države u kojima će nastaviti posao. Kada je propao prvi pokušaj, Milanović ionako nije imao primjedbi na većinu predloženih, prihvatio je i Davora Ivu Stiera da bude veleposlanik u Vatikanu, gdje inače već dugo uopće nemamo veleposlanika. Protivio se da Miro Kovač ide u Pariz, iako je Kovač vrsni diplomat, školovan u Francuskoj. U međuvremenu je Kovač počeo raditi kao profesor na sveučilištu Sjever. S druge strane, Plenković nije želio prihvatiti Milanovićeve kandidate, Ivu Goldsteina, Mihaela Zmajlovića i veterana SDP-a, bivšeg ministra policije Ranka Ostojića. Goldstein, kojemu je diplomatska karijera dobrim dijelom došla u pitanje “zbog Tita” u veleposlanstvu u Parizu, ionako ima profesorsku karijeru pa vjerojatno nije jako žalio što nije otišao u Grčku.

Zmajlović nije dobio pristanak za veleposlanika u Crnoj Gori, državi koja je u međuvremenu od nevažnog susjeda postala bure baruta, a Ranko Ostojić nije otišao u Katar zamijeniti generala Dragu Lovrića. Nitko u ovom trenutku ne može potvrditi jesu li ostali u igri i hoće li opet biti “problematični” za premijera, ali dobri poznavatelji prilika u diplomaciji tvrde da Milanović neće ustrajati na svoj trojici. Možda izvuče nova imena.

Bilo kako bilo, zasad se čini da će Gospa Sinjska odraditi još jedan posao i da će Hrvatska dobiti četrdesetak novih veleposlanika i generalnih konzula i prekinuti bruku koja je zgrozila i partnere u Europskoj uniji.









Problematični igrači

Iako naša javnost nije naelektrizirana kada je riječ o diplomaciji, jer u većini slučajeva diplomate vidi kao one koji malo rade i dobro zarađuju, šteta za ugled Hrvatske bila je veća nego što možemo zamisliti u ovoj trakavici oko veleposlanika. U prvome redu jer smo pokazali da je potreban samo jedan korak da sve stane, da smo još u pelenama demokracije, iako se hvalimo da smo uhvatili demokratsku kremu Europe. Dvojica najmoćnijih hrvatskih političara, i sami iskusni diplomati, napravila su grozan kaos koji nije zabilježen u demokratskoj praksi europskih država. Zato se morala sprati ljaga dok je još vrijeme, a i Plenković i Milanović su procijenili da je zadnji čas. Jesen donosi nove izazove, kreće kampanja za parlamentarne izbore, zatim predsjednički izbori, i šteta bi mogla biti još gora. Gotovo nepopravljiva.

Tako su posvađani Milanović i Plenković, koji su već iskoristili puno municije u međusobnim obračunima, procijenili da je obljetnica Oluje prilika da međusobno progovore, a Alka nova prilika da se u javnosti stekne dojam da je “krenulo”.

I krenulo je zaista u rješavanju nagomilanih problema, ali ne i u pravom zatopljenju njihovih međusobnih odnosa. Krug oko predsjednika, kao i krug oko premijera, smatra da su šanse da njih dvojica stvore bar privid suradnje svedene na minimum, točnije da ih i nema. Svi očekuju da ih sada javnost neće moći kriviti da blokiraju državu, a svađe i obračuni tek slijede.

U posljednje se vrijeme širi teza da će se Plenković požuriti i raspisati izbore možda i do kraja ove godine, jer svako odgađanje samo šteti HDZ-u. Kako se ne primjećuju neke posebne aktivnosti unutar vladajuće stranke, to nije baš realno, ali se i izbori u proljeće sljedeće godine bliže. Na godišnjem odmoru su većina ministara i premijer, a političke aktivnosti “pod gasom” započet će u rujnu. Dotad bi Plenković i Milanović trebali u javnosti održavati dojam zatopljenja odnosa, riješiti stvorene probleme koji su prijetili ustavnoj krizi, a onda sve iz početka. Samo, moguće, i puno gore.

Predsjednikov krug tvrdi da ovaj “time out” za pospremanje u vojsci i diplomaciji neće ni jednom štetiti ni donijeti bodove. Vjerojatno su u pravu, uostalom, svi su potencijalni birači na godišnjim odmorima i više zaokupljeni skupoćom na Jadranu.

Sve je po starom

Pravo vrijeme da se stekne dojam kako se napokon harmoniziraju odnosi u vrhu države. Iako vjerojatno nikog u državi neće iznenaditi ako sve opet krene po starom. A krenut će jer je Milanović svjestan da samo on može pogurati silazak HDZ-a s vlasti. Toliko puta dosad je poput Modrića slao idealne “lopte” smušenoj i netalentiranoj oporbi koja to nije iskoristila. Iskusni Milanović zna da ni ubuduće neće iskoristiti i da je promjena moguća jedino u nekoj korelaciji šefa države i građana. Toga je svjestan i Plenković, kojemu posao kvare svi u HDZ-u koji to mogu, a ima ih napretek. A “krivac” što pada kiša je na kraju premijer i šef stranke.

Ali, sve ima svoju mjeru i rok trajanja pa je trebalo ljetno zatišje iskoristiti za pospremanje vlastite kuće, za što su u konačnici odgovorni predsjednik i premijer. I odigrali su to “zatopljenje odnosa” briljantno, u pravo vrijeme, na pravi način. Obojica iskusni politički lisci, tu su predstavu odigrali i u stilu. Čak je Milanović “pomilovao” i Jandrokovića, s kojim se u ugodnom razgovoru na Alci zadržala, kao i uvijek u sličnim prilikama, prva dama. Vrhunac je bio razmjena nekoliko riječi glavnih protagonista, i to je otprilike sve.

Sada slijedi drugi čin. Koji će vjerojatno biti još žešći od svega dosadašnjeg. A ako i nakon toga ne bude “pobjednika” i ako obojica, Zoran Milanović i Andrej Plenković, dobiju izbore, ni novo zatopljenje odnosa nije isključeno.