POZADINA ‘ČISTKE’ U SPD-u NAPOKON OTKRIVENA! Grbin je priznao sve: ‘Nek se nitko ne uvrijedi, ovo nismo mogli dopustiti’

Autor: Doris Vučić

“Mi se čitav niz godina svađamo, prepucavamo i to često biva glavna vijest o radu SDP-a. Naravno da se to onda odražava na sve razine upravljanja strankom, na našu mogućnost da donosimo kvalitetne odluke, prezentiramo svoje politike kojih ima, ali upravo zbog ovog prvog razloga ne uspijevaju doći do izražaja. Mi moramo raskrstiti s određenim stvarima i moramo napraviti novi početak”, rekao je Peđa Grbin, dan nakon što su iz SDP-a izbačena zvučna imena, točnije Rajko Ostojić, Gordan Maras, Marina Bilić Opačak te Zvane Brumnić i Nikša Vukas.

Dodao je i kako su “najureni” rukovodili procesima u stranci u dvije naše najproblematičnije organizacije, zagrebačkoj i brodsko-posavskoj.

“Nek se nitko ne uvrijedi, ali svakoj političkoj stranci je organizacija upravo na području Grada Zagreba najvažnija zbog veličine, važnosti Zagreba, zbog utjecaja Zagreba na čitavu politiku Republike Hrvatske. Nismo mogli dopustiti da se te organizacije naprosto urušavaju”, objašnjava Grbin pa otkriva kako su “radili dubinski screening članstva u ovim organizacijama”.

Dugogodišnji nerad i rasulo

A rezultati su, veli, bili naprosto katastrofalni.

“Oni su pokazatelj jednog dugogodišnjeg nerada i rasula koje je vladalo u našoj stranci. Mi smo se sveli na prepucavanje isključivo i jedino oko toga tko će biti na listama, tko će sutra ili preksutra preuzeti nekakvu ulogu u nekakvom nadzornom odboru, a nitko nije razmišljao o tome kako dobiti povjerenje birača. Upravo je to najveća greška i upravo zbog toga smo morali donijeti ove odluke i o gradskoj organizaciji u Gradu Zagrebu i gradskoj organizaciji u Slavonskom Brodu”, dodao je šef SDP-a.

No, sada je vrijeme za okretanje novog lista, tj. stvaranje politika jer to je zadaća stranke.

“To su bili ljudi koji su bili pozicionirani u određenim procesima koji su doveli do tih problema u organizaciji. Ako stvoriš probleme u organizaciji, onda naprosto to ne mogu biti ljudi s kojima ćemo ih rješavati. Naprosto je nekim ljudima u trenutku kad su organizacije bačene na koljena, trebalo se zahvaliti. To nije laka odluka. Međutim, teške odluke su one koje obilježavaju mandat i teške odluke su one s kojima možeš krenuti dalje”, rekao je predsjednik SDP-a.

‘Ovo je politička odluka’

Nije htio raditi raditi pojedinačnu distinkciju među izbačenim članovima niti, kako kaže, provlačiti ih po blatu. To su stvari koje će ostati tajna.









“Ono o čemu ću govoriti je jedan općeniti odnos prema stranci i problemima koje imamo. I u Slavonskom Brodu i u Zagrebu nijedan problem o kojem govorim nije od jučer. Oni su nastajali, oni su se stvarali – određeni ljudi su iza toga stajali.

Neki ljudi javnosti nisu poznati, a također neće nastaviti članstvo u SDP-u, ali ovih pet osoba koje su najviše razvikane bile su s jedne strane predsjednica brodsko-posavske organizacije, predsjednik zagrebačke organizacije, tajnici stranke, potpredsjednik stranke koji su sudjelovali u svim tim procesima koji su doveli do takvog stanja i rasula. Ovo je prije svega politička odluka. Ovdje se ne radi o sudskom postupku, ovo nije kazneni postupak. Nitko zbog ovog niti će se prestati baviti politikom, niti će prestati biti saborski zastupnik. Odluka hoće li bilo tko od njih nastaviti politički put je samo na njima”, kazao je Grbin za N1.