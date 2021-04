POVRATAK U ŠKOLSKE KLUPE ILI I DALJE ONLINE NASTAVA? Božinović: ‘Ako brojevi rastu, nema logike da se kreće u popuštanje’

Autor: Sanja Plješa

Nakon sjednice Znanstvenog savjeta Vlade izjavu za medije dao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Govorio je o pogoršanoj epidemiološkoj situaciji te se osvrnuo na povratak učenika u školske klupe.

Podsjetimo, ovoga tjedna u školama su samo učenici nižih razreda osnovnih škola te maturanti, a kada će se vratiti ostati školarci, još uvijek nije poznato.

“Ja u ovom trenutku nemam informaciju o tome niti znam što će napraviti Zagreb. Postoje razna mišljenja, neki epidemiolozi misle da je C model u ovoj situaciji opravdan, mi to također smatramo, o tome odluku donosi Povjerenstvo pri Ministarstvu znanosti. Nema u ovom trenu puno razloga da se ta odluka mijenja jer nam brojevi rastu. Ako ste u određenoj incidenciji predlagali i počeli primjenjivati C model, nije logično da ako brojevi rastu, da se kreće u popuštanje”, rekao je Božinović.

Na lokalnim stožerima je odluka o tome hoće li se sljedeći tjedan vratiti u školske klupe svi školarci, samo neki ili će i dalje učenici (osim onih od 1. do 4. razreda osnovnih škola te završnog razreda srednjih škola) pratiti nastavu online.