POVRATAK OTPISANOG HDZ-ovca: Na vrata mu pokucao Uskok, sad se vraća kao Plenkovićev as. Usprotivio se jedino član Domovinskog pokreta

Autor: Dnevno.hr

Kao što smo pisali, na velika vrata se u Hrvatski sabor vraća osumnjičenik za korupciju HDZ-ovac Dražen Barišić.

U ponedjeljak je saborsko Mandatno-imunitetno povjerenstvo (MIP) pozitivno odgovorilo na zahtjev da mu se odobri povratak u Hrvatski sabor, iz kojega odlazi njegova zamjena Mato Čičak, potvrdio je predsjednik MIP-a Robert Jankovics.

MIP je tu odluku donio većinom glasova, a protiv je bio samo Daniel Spajić iz Domovinskog pokreta. Time je Barišić iskoristio svoje zastupničko pravo da jednom “zamrzne” i “odmrzne” mandat, rekao je predsjednik MIP-a koji je o Barišićevom zahtjevu odlučivao na elektroničkoj sjednici. “Mandat je neotuđiv i Barišić na to ima pravo”, istaknuo je Jankovics.





Podsjećamo, ovaj bivši gradonačelnik Velike Gorice stavio je mandat u mirovanje u rujnu 2020. nakon što je protiv njega Ured europskog javnog tužitelja podignuo optužnicu za korupciju u aferi Janaf te mu je određen pritvor.

Još Sabor

Odmrzavanje mandata Barišiću još mora potvrditi Sabor, a to će se vrlo vjerojatno dogoditi u petak. Na pitanje o povratku u saborske klupe, predsjednik Kluba HDZ-a Branko Bačić rekao je prošlog tjedna da on ima izvorni saborski mandat koji je dobio na izborima.

“Mislim da mu optužnica još nije potvrđena, a kao političar i demokrat poštujem ustavno načelo presumpcije nevinosti dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne dokaže krivnja, a na njemu je da odluči na koji način će djelovati”, poručio je Bačić.

Podsjećamo, protiv Barišića, kao i smijenjenog direktora velikogoričke Vodoopskrbe Dražena Jelisavaca, gradonačelnika Nove Gradiške Vinka Grgića i poduzetnika Kreše Peteka te još šestero njihovih suradnika EPPO je krajem svibnja podignuo optužnicu koja ih tereti za četiri slučaja namještanja natječaja, ali i dva slučaja primanja mita kako bi se taj natječaj namjestio.

Optužnicom je obuhvaćeno 10 osoba koje su povezane s kompromitiranim projektima u Novoj Gradiški u vrijednosti od 900.000 eura i 700.000 eura te u projektima u Velikoj Gorici u vrijednosti od sedam i 14 milijuna eura, a radovi su se u svim slučajevima financirali iz EU fondova.

Afere se nižu

To je jedan od niza slučajeva sumnje u koruptivne radnje vezane uz famozne europske fondove, a posljednji slučaj u koji se također uključio Europski javni tužitelj jest onaj bivšeg ministra poljoprivrede HDZ-ovog Tomislava Tolušića zbog sumnje da si je nezakonito dodijelio poticaje za svoj vinski biznis.









Kako saznajemo, u HDZ-u na to sve gledaju kao dvosjekli mač jer iako će im bivši gradonačelnik Velike Gorice u Hrvatskoj saboru biti sigurna ruka za većinu, smatraju da nije dobra poruka koja se šalje javnosti.

“A malo je sve skupa previše. Prošli tjedan Tolušić i sad vraćamo kolegu na kojeg je javnost već i zaboravila. I bolje da je zaboravila zbog afera koje mu se stavljaju na teret, no sad to sve opet vraćamo u fokus javnosti. Mislim da se to moglo drugačije odigrati i da bi nas Barišić mogao držati u šaci, no znam da nam je svaka ruka u Saboru nasušno potrebna”, rekao nam je naš izvor iz HDZ-a.

I Čačić se pobunio

U petak bi, dakle, Sabor trebao potvrditi njegov mandat i Plenković pokazati da i dalje drži većinu u parlamentu.









Valjda podsjetiti i da je u nedjelju iznenadnu odluku donio prekaljeni Radimir Čačić iz Reformista i poručio kako na jesen izlaze i Plenkovićeve vladajuće koalicije…