POVRATAK E-PROPUSNICA Kako i gdje, brzo i jednostavno poslati zahtjev?

Autor: Sanja Plješa/Dnevno

Prema novim još strožim epidemiološkim mjerama, onemogućena su putovanja između županija.

No, za one koji zbog posla ili nekog drugog opravdanog razloga ipak moraju putovati, izrađene su propusnice, baš kao što je to bilo i u proljetnom lockdownu.

Tako je od ponedjeljka, 21. prosinca ponovno dostupan sustav e-Propusnice koji omogućuje građanima jednostavno slanje zahtjeva za izdavanje propusnica korištenjem usluga e-Građani i NIAS (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav).

Sustav e-Propusnice građanima omogućava sljedeće:

– predaja zahtjeva za izdavanjem e-Propusnica prema nadležnom stožeru civilne zaštite

– pregled predanih zahtjeva za izdavanjem e-Propusnica i njihovih statusa

– pregled i preuzimanje odobrenih e-Propusnica u PDF obliku

Proces izdavanja e-Propusnice:

U internetskom pregledniku upišite adresu https://epropusnice.gov.hr. Odaberite listu vjerodajnica, kao i prilikom svakog drugog pristupa sustavu.

Potvrdite svoje podatke. Ulaskom u korisničko sučelje izaberite jednu od opcija: Zahtjev za propusnicom, pregled propusnica ili pregled zahtjeva.

Ako želite predati zahtjev za izdavanjem propusnice, ispunite tražene podatke te potvrdite zahtjev. Nakon odobrenja, vaša e-Propusnica bit će vidljiva u PDF formatu.

Digitalne e-Propusnice u potpunosti zamjenjuju fizičke propusnice, a građanima ih izdaju stožeri civilne zaštite prema mjestu prebivališta ili boravišta.

Razlozi izdavanja e-Propusnica:

– pružanje medicinske skrbi

– putovanje na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće

– ostali opravdani razlozi

Podaci o izdanim e-Propusnicama će s vremenskim odmakom od najviše jedan sat biti dostupni u MUP-u radi provjera na terenu.

U slučaju da pojedini građani nemaju pristup navedenim prijavama, svi dosadašnji kanali predaje zahtjeva za izdavanjem propusnica, poput slanja elektroničke pošte nadležnom tijelu ili osobnoj dostavi zahtjeva, još vrijede.

Eventualna pitanja u vezi s funkcionalnostima sustava e-Propusnice za građane možete uputiti službi za podršku putem obrasca dostupnog na stranicama usluge e-Propusnice (0-24 h).

Kontakt točka za sva pitanja vezana uz e-Propusnice:

– 0800 80 90

– [email protected]

– epropusnice.gov.hr