‘POVRAĆANJE JE NENORMALNO’ Vojnik Damir boluje od opake rijetke bolesti, pomoći mu mogu samo u New Yorku: ‘Ne želimo odustat. Imamo ćer od šest godina’

Autor: I.G.

Damir Košević, hrvatski vojnik iz Omiša, bori se s teškom bolešću koja ga je dovela do višestrukih hospitalizacija zbog neizdrživih bolova. Damir, koji ima 40 godina, otac je šestogodišnje djevojčice i suprug Nine Stanić Košević, a posljednjih godinu dana bori se s retroperitonealnom fibrozom, poznatom i kao Ormondova bolest.

Bolest brzo napreduje, a Damirovi bolovi su postali nepodnošljivi. Nezaustavljivo povraćanje, proljev, temperatura od 40°C te bolovi u abdomenu i leđima postali su njegova svakodnevica. Nažalost, trenutno mu nema pomoći u Hrvatskoj. Ipak, postoji šansa za liječenje, ali da bi se to ostvarilo, Damir bi trebao otići u bolnicu u SAD-u i to do 6. lipnja.

Da bi Damir mogao krenuti na liječenje u bolnici u New Yorku, potrebna im je naša pomoć. Nedostaje im oko 45 tisuća eura koje bi trebali prikupiti kako bi mogli pokriti troškove liječenja. U New Yorku postoji tim stručnjaka specijaliziran za ovu iznimno rijetku kroničnu imunološku bolest nepoznatog uzroka.





‘Ne može normalno funkcionirati’

“Navedena bolest je nakupina tkiva oko organa. Damir ne može normalno funkcionirati zbog intenzivnih i nenormalnih bolova, povišene temperature, proljeva i povraćanja. Njegov svakodnevni život je nemoguć. Nedavno je patio od 15 dana s temperaturom od 40°C. Ne znamo hoće li bolest eskalirati i hoće li uskoro završiti na dijalizi jer je zahvatila bubrege i mokraćovode”, objasnila je Nina.

U Splitu i Zagrebu su pokušali sve, ali pomoći ovdje trenutno nema i u našim bolnicama ne znaju što da naprave. Da bi ga se mogao liječiti, potrebno je napraviti biopsiju, a ovdje je ne mogu napraviti, odnosno odbijaju, jer bi, kažu, mogla biti smrtonosna. Kažu im da lijek postoji, ali ga ne mogu liječiti dok se ne napravi biopsija.

Zato su Damir i Nina stupili u kontakt s bolnicom u New Yorku. Tamo bi mu tim stručnjaka za ovu bolest napravio biopsiju, da se vidi od čega je to tkivo sastavljeno i onda bi se napravio plan liječenja.

‘Prije godinu ipo dana otkrili su mu početne znakove ove bolesti. Otkad se vratio u Loru s radarskih postaja uočio je probleme sa želucem, leđima i završio je u bolnici. Nije bilo pomaka. Uočili su mu širenje tog tkiva. Bio je 20-ak dana hospitaliziran. Nakon što u Splitu nije bilo rješenja, išli smo u Zagreb. Tamo su mu isto rekli da je nemoguće napraviti biopsiju jer je to tkivo toliko vezano uz organe da se oni boje to dirati. Nitko neće da kaže zašto neće da mu naprave biopsiju, a smatraju da je nužna.’ priča njegova supruga Nina.

‘Mislila sam da neće dočekati jutro’

“Njegovo povraćanje je nenormalno. Jednom je vanka bilo 0 stupnjeva, a s njega grašci znoja padaju. Mislila sam da neće dočekat jutro kako je izgleda. Bija je blid ka krpa. Nikako zaustavit povraćanje.’ govori Nina.

Damir je već skoro godinu dana na bolovanju.









“On je na 50 posto osnovice svoje plaće, jedva tako možemo priživit, a ne liči se. Ja radin nekoliko poslova i čistin apartmane. Čini nam se da je ovo ‘pustite čovika da živi dok živi’, ali mi se želimo borit. Ne želimo odustat. Imamo ćer od šest godina.’ govori Nina za Slobodnu Dalmaciju.

S obzirom da ipak postoji tim liječnika u New Yorku koji bi mu napravio biopsiju Damir i Nina žele dati sve od sebe da mu pomognu. Žele da njihova šestogodišnja kći ima oca. U New Yorku bi trebao biti hospitaliziran 6. lipnja. Iznos se bolnici treba uplatiti prije. Trebaju platiti bolnicu, smještaj i hranu, a cijene su jako skupe. U bolnici bi trebao bit do 20 dana.