‘POVRAĆA MI SE OD PATETIKE HDZ-ovaca, SVAKE GODINE ISTO PONAVLJAJU!’ Legendarni branitelj i logoraš zagrmio na Plenkovića: ‘To je ta politika koja koalira sa SDSS-om’

Autor: L.B.

Stipo Mlinarić, bivši logoraš i zastupnik Domovinskog pokreta, dao je izjavu za medije uoči Svečane akademije povodom 30. godišnjice od posljednje razmjene logoraša u Nemetinu.

”Danas je 14.8.2022. godine, 30 godina od velike razmjene u Nemetinu, gdje sam i sam razmijenjen. Nažalost, prije četiri mjeseca sam u Hrvatskom saboru dao predsjedniku Vlade Plenkoviću otvoreno pismo kojim sam ga pozvao da hrvatska država stane iza logoraša i da se Republika Srbija tuži za odštetu. Uopće nije odgovorio, a imao je zakonski rok od mjesec dana da odgovori na konkretno pitanje o konkretnoj stvari za hrvatske logoraše”, uvodno je poručio Mlinarić.

Mlinarić je rekao i da mu se, kad dođe na ovakve skupove i vidi ovu patetiku HDZ-ovaca koje pošalju ovdje kao izaslanike, povraća, a osobito kad nakon 30 godina kažu: ‘Pravda još nije zadovoljena’. Dodao je kako svake godine isto ponavljaju.





’30 godina treba jednoj državi da se izbori za ljude koji su branili ‘

”Vlada RH nije formirala pravni tim kako bi tužila Srbiju, a imamo osnovu – u Haagu su osuđeni srpski obavještajci Sinatrović i Stanišić, a koji su, prema toj presudi, bili organizatori logora. Republika

Hrvatska se ima za što uhvatiti. A ove ljude, logoraše, svake godine vidimo sve manje jer umiru. Vidim njihovu djecu da dolaze na obljetnice, a njih više ne vidim. Umrli su, ne dočekavši pravdu”, upozorio je.

Mlinarić je istaknuo da 30 godina treba jednoj državi da se izbori za ljude koji su branili svoj grad, kao što je on, kaže, branio svoj Vukovar, svoju kuću, svoju državu: ”I dođe netko iz Srbije, zarobi me, odvede me u Srbiju i devet me mjeseci maltretira. A moja država to gleda 30 godina prekriženih ruku, tapšu nas po ramenu i daju mrvice kojekakvim udrugama koje pokušavaju prikriti cijelu tu priču i zapravo gledaju samo sebe, a od te priče nema ništa”.

‘To bi napravili i s Vukovarom, da nema Ivana Penave’

”Kad progovorite i kad nekoga direktno pitate, izignoriraju vas i prave se da nisu čuli. Plenkoviću sam u ruke uručio otvoreno pismo, a on je ustao i rekao: ‘Odgovorit ću vam’. Nije odgovorio. Toliko o njihovoj skrbi i brizi za hrvatske branitelje. Vole se prigodničarski kititi, a zapravo u suštini ne rade ništa. Braniteljima je nakon 30 godina dosta tapšanja po ramenu i prigodnih riječi koje izgovaraju na kojekakvim obljetnicama”, jasan je bio Mlinarić.

Naglasio je kako je bio u Kninu 5. kolovoza i kako u 13 sati tamo nije bilo ljudi. Smatra da je vlast uspjela to neutralizirati, dok je prije znalo u Knin doći po 50.000 ljudi. To je bio nacionalni praznik, kao što i jest, dodao je Mlinarić i poručio da bi se trebao slaviti u svim gradovima. Upozorio je da su uspjeli neutralizirati proslavu, tako da u Kninu bude nekoliko tisuća ljudi, pri čemu su političari odvojeni ogradom od branitelja koji su oslabađali Knin.

”To bi napravili i s Vukovarom, da nema Ivana Penave. I to bi postala lokalna priča, došlo bi nekoliko stotina ljudi. I to bi neutralizirali. Nažalost, to je ta politika koja koalira s SDSS-om, s ljudima koji su tražili da nas vrate iz logora, da nam sude u ‘Krajini’ i da naprave još jedno deset Ovčara. To je Stanimirovićeva ekipa koja je bila 90-ih godina ovdje za vrijeme okupacije, koja je vedrila i oblačila, a danas su blizu vlasti, i uvijek uz vlast, i vlast nizašto”, zaključio je Mlinarić.