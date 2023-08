Povjesničar Klasić o isječcima iz filma koji veliča četnike: ‘Sve je istina, ali postoji problem’

Autor: Ivana Jurišić

U Sarajevu su ovih dana predstavljeni isječci iz filma “Heroji Halyarda” u režiji srbijanskog redatelja Radoša Bajića, u kojem se glorificira uloga četnika zbog spašavanja savezničkih pilota čiji su zrakoplovi u borbenim misija tijekom Drugog svjetskog rata oboreni nad područjem Jugoslavije.

“Operacija Halyard” je naziv misije spašavanja savezničkih pilota koju su 1944. godine uspostavili Amerikanci kako bi organizirali evakuaciju svojih i britanskih pilota oborenih nad Srbijom. Saveznici su se tijekom akcije oslanjali na logističku potporu četnika Draže Mihailovića koji su tada kontrolirali dio teritorija pogodnog za uspostavu izletišta.

Nakon što je novinar Dragan Bursać na društvenom mrežama uputio oštru poruku organizatorima pitajući gdje im je bila pamet da u Sarajevu dopuste prezentaciju četničkog filma, javili su se iz same direkcije SFF-a pojašnjavajući kako su i sami neugodno iznenađeni cijelim događajem.





Prozapadno orijentirani

Cijeli događaj za Dnevno.hr komentirao je povjesničar Hrvoje Klasić koji je rekao kako ovaj film još jedan primjer srbijanske pročetničke propagande kao što je to i serija Ravna gora i niz procesa za rehabilitaciju Dražena Mihailovića.

“S jedne strane akcija o kojoj govori taj film se doista dogodila i doista su zaslugom četnika spašeni brojni saveznički piloti koji su letjeli i bombardirali ciljeve u Hrvatskoj, Srbiji, Rumunjskoj, Bugarskoj. Međutim, ako bismo to tako postavili bez cijelog konteksta onda to nije dobro, a upravo to već desetljećima radi u Srbiji”, kaže Klasić.

Povjesničar objašnjava kako nema sumnje da su Draža Mihailović i četnici bili pro zapadno orijentirani i da su priželjkivali da saveznici pobjede i da se njima pridruže u osvajanju vlasti u Jugoslaviji.

“Međutim u tom priželjkivanju oni su od početka do kraja rata aktivno surađivali i borili se sa talijanskim fašistima na području NDH i Crne Gore, sa ustašama na području NDH i sa njemačkim nacistima na području Srbije”, priča Klasić i dodaje kako su britanski saveznici već 1942. godine shvatili da ne mogu računati na četnike.

Istina je samo jedna

“Churchill tada šalje svoje izaslanike da dođu vidjeti što se doista događa u Jugoslaviji. Oni su jako brzo shvatili da se jedino partizani bore protiv Nijemaca i Talijana, dok četnici s njima surađuju”, govori Klasić koji ističe kako je Churchillu, kao velikom antikomunistu i monarhistu bilo teško prihvatiti tu činjenicu.

“Usprkos tome, činjenice su bile nepobitne i teške muke je donio odluku da se prekine bila kakva pomoć četnicima i da se partizanski pokret prihvati kao jedini antifašistički pokret u Jugoslaviji”, ističe povjesničar i dodaje kako je istina samo jedna, bez obzira na to što Srbi sad govore u pokušaju da revitaliziraju Dragu Mihailovića i četnički pokret.









“Činjenica je da četnici u vrijeme Drugog svjetskog rata nisu bili ni antifašistički pokret niti su bili oslobodilački pokret, već kolaboracionìstički pokret koji je surađivao sa svima koji je odgovoran za genocid muslimanskog i hrvatskog stanovništva. Ako bismo samo izdvojili da su oni pomogli saveznicima, onda bi oni ispali neki antifašistički pokret što nije istina”, priča Klasić.









Kao jedna od zanimljivih fusnota Drugog svjetskog rata je, kaže Klasić, to što je Draža Mihailović nakon te operacije poslao svog čovjeka u London da nagovori Churchilla da preispita odluku o pomaganju partizanima.

“Churchill i britanska vlada su to odmah odbili. Nije bilo govora o nikakvim pregovorima s četnicima”, zaključuje Klasić.

‘Ovo nije prvi put’

Povjesničar Josip Jurčević kaže kako se uopće ne čudi što su isječci tog filma prikazani baš na Sarajevo Film Festivalu.

“Ovo što se događa sada u Sarajevu je logično s obzirom na to da Dragan Čović, Milorad Dodik, ali i Željko Komšić i Bakir Izetbegović agenti Beograda. Svaki je od njih dobio zadaću da pokriva jedan narod u BiH, ali svi rade za Veliku Srbiju”, kaže Jurčević i dodaje kako ovo nije prvi put da se ovako nešto događa na festivalu u Sarajevu.

“Prije osam godina na istom festivalu je bio prikazan i 15-minutni film “Masakr u Dvoru” koji prikazuje hrvatske vojnike kao zločince, a koji i danas kruži po svijetu”, zaključuje Jurčević.