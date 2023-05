POVJESNIČAR KLASIĆ DOBIO PRIJETNJE! ‘Kao što znaš, izdajnicima se ne oprašta’, zaprijetio mu je ‘ustaša’: ‘Prenesi ovu poruku i Mesiću…’

Autor: Dnevno.hr/e,p.

Iz tjedna u tjedan svjedočimo navodnim prijetnjama koje brojne osobe iz javnog prostora dobivaju putem više platformi raznih kanala.

Jedan od onih koji je prepričao svoje svjedočanstvo jest poznati povjesničar Hrvoje Klasić.

“Pridružio si se onima koji traže promjenu naziva ulica koje su dobili po “ustašama”. Ovi “ustaše” zaslužni su za svoj doprinos hrvatskom narodu i ostat će zapamćeni za razliku od otpadnika i izdajnika kao što si ti i takvi. A kao što znaš, izdajnicima se ne oprašta. Zato, razmišljaš li gdje ćeš biti pokopan nakon što budeš likvidiran? Preporuka: kremiraj se tako da ti se ne možemo posrati na grob. Prenesi ovu preporuku i Stipi Mesiću, haaškom tajnom svjedoku i drugima iz dobro poznatog izdajničkog brloga: Goldsteinu, Jakovini, Pusiću i takozvanim antifašistima”, poruka je koju je potpisao anonimni “ustaša”, uz dodatak pozdrava “Za dom spremni”, koja je u utorak ujutro dočekala povjesničara Hrvoja Klasića u omotnici na njegovu radnom stolu u kabinetu Filozofskog fakulteta u Zagrebu, na kojemu je izvanredni profesor.





Neće na policiju

Riječ je, tvrdi, o nizu prijetnji ubojstvom kakve Klasić redovito dobiva, posebice nakon javnih nastupa na kojima govori o NDH, ustaškom pokretu i ZDS-u. Prijetnje stižu i na kućnu adresu i na fakultet, a nedavno ih je, kako je utvrdio, i prijavljivao policiji. Ovu najnoviju, kao i prethodnu nije jer, kaže, “nema više smisla” s obzirom na to da mu se policija nikada nije javila povratno da ga izvijesti što je uopće poduzela kad je o tome riječ, piše Večernji list.

Za naš je portal Klasić prokomentirao vječnu problematiku oko pozdrava ‘Za dom spremni’ i novi zakon o kažnjavanju izglasan u Hrvatskome saboru.

Njegovi stavovi oko istog zasigurno su jedan od okidača za navodne prijetnje koje je naveo.

“Ni u ovom prekršajnom zakonu neće izrijekom stajati da su ustaški simboli i pozdrav zabranjeni pa će to i dalje biti prostor manipulacije koji će se interpretirati od suca do suca. U Njemačkoj i Austriji taj je problem riješen, no u Hrvatskoj već 30 godina imamo iskrivljenu percepciju što je ustaški pokret i što je bila NDH. Domovinski rat se neprimjereno pokušava dovesti u vezu s onim što se događalo ’41., kada su procesi bili potpuno drugačiji od onih kojima smo svjedočili ’91.”, rekao nam je Klasić.

Žao mu je, kaže, što je na početku rata bilo onih koji su formirali postrojbe s ustaškim obilježjima, pošto se demokratska Hrvatska koju smo izborili ne bi smjela dovoditi u vezu s takvim pojedincima i vremenima.

“To su bili nepromišljeni potezi ekstremnih nacionalista čime je stvorena zabluda da je svaki hrvatski nacionalizam nešto što treba podupirati, pa makar i onaj ustaški. Problem postoji već 30 godina i umjesto da završimo tu mračnu epizodu kao cijeli svijet, danas imamo pojedince kojima nije problematično što su se u Jasenovcu djeca odvajala od majki… Naravno da će onda biti i takvih sudaca, koji su odrastali u takvim uvjerenjima”, pojasnio je Klasić za naš portal.