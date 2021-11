POVJESNIČAR BRUTALNO O VIDOVIĆ KRIŠTO! Heroina desnice dobila porciju: ‘Gospođa me zvala u emisiju, tada joj to nije smetalo!’

Povjesničar Hrvoje Klasić gostovao je na N1 televiziji gdje je govorio o svojoj seriji NDH koja se prikazuje na HRT-u i poručio kako bi se u mišju rupu sakrio da ga brane i hvale osobe poput Hasanbegovića i Karoline Vidović Krišto.

“Jako sam zadovoljan, gledanost je nevjerojatna. Hvale je različiti ljudi – od producenata do ljudi koji kažu da nisu znali toliko o tome”, rekao je Klasić o seriji. Ističe da su htjeli napraviti sveobuhvatnu seriju koja prikazuje to razdoblje.

Klasić kaže kako mu je ovo druga serija i da se na greškama uči, ali dodaje kako svi pričaju o NDH, a malo ljudi zapravo o NDH zna.

Klasić o Vidović Krišto i Hasanbegoviću

Nezavisna saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto zamjera Klasiću intervju sa srpskim povjesničarom Bojanom Dimitrijevićem koji je napisao knjigu o Ratku Mladiću.

“U mišju rupu bih se sakrio kada bi me Hasanbegović i Karolina Vidović Krišto branili ili hvalili. Ta ista gospođa me zvala, dok je bila urednica na nacionalnoj televiziji, u emisiju u kojoj je bio čovjek koji piše knjige da je Jasenovac bio radni logor. Tada joj to nije smetalo”, kazao je Klasić i rekao kako je taj razgovor snimljen 2015. godine i da nije mogao znati da će on kasnije pisati knjigu o Mladiću.

“Vatikan bi priznao NDH”

Komentirajući odnos Vatikana i NDH kaže:

“Vatikan ima tu politiku da dok traje rat, države koje nastaju ne priznaje dok rat ne završi. Da je rat završio, da je opstala NDH, Hitler pobijedio, nema spora da bi Vatikan priznao Nezavisnu državu Hrvatsku, znajući sve i znajući temelje na kojima je nastala”, rekao je Klasić i otkrio kako bi želio snimiti seriju o partizanima bez glorificiranja i demoniziranja.

“Neka mi kaže netko da se na Bleiburgu nisu šetali u ustaškim uniformama”

Osvrnuo se i na činjenicu da je ekspertna skupina iz Austrije zaključila kako bi komemoraciju u Bleiburgu u dosadašnjem obliku trebalo zabraniti zbog veličanja fašizma.









“Ono što se događalo na Bleiburgu posljednjih godina… Neka mi kaže netko da se tamo nisu šetali ljudi u ustaškim uniformama, da nisu pjevali ustaške pjesme itd. Je li to komemoriranje čega – žrtve ili plakanje za jednom zločinačkom tvorevinom? Nitko ne osporava pravo da se komemorira i da se upozorava na ubijanje ljudi bez suda, osvetu itd. Međutim, kao krinku koristiti to da bi se ustvari veličalo ustaštvo i NDH – a to se tamo radilo i to su Austrijanci primijetili i zabranili”, rekao je Klasić pa dodao i da “Za dom spremni” treba zabraniti i kažnjavati velikom novčanom kaznom.

Uvjeren je da bi tada bilo vrlo malo slučajeva u kojima bi netko izvikivao taj pozdrav u javnosti.