’POVIJESNE’ PROMJENE KAZNENOG ZAKONA! Zakazali smo u zaštiti žrtava nasilja prošle godine: ’Znali smo! Znali smo da je pandemija faktor rizika’

Autor: M.V.

U HRT-ovoj emisiji Otvoreno, govorilo se o najavljenoj promjeni Kaznenog zakona u skladu s nasiljem u obitelji, a gostovali su Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave, Sabina Glasovac, saborska zastupnica (SDP), Maja Mamula, psihologinja, voditeljica Ženske sobe, Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova i Marina Ajduković, Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Malenica tvrdi kako su promjene veliki iskorak te kako je napravljen jako kvalitetan zakon koji će u praksi polučiti određene rezultate. Vjeruje kako će do ljetne pauze zakon biti odobren od strane Sabora. Navodi dalje kako je proširena definicija bliske osobe te da je dodano kazneno djelo osvetničke pornografije. Govori kako je radi toga sve kasnilo.

Glasovac je govorila o tome da je odbijen prijedlog izmjene zakona koji je SDP ranije tražio, ali i da su skupljali potpise da se ta tema nametne. Vlada se obvezala da će nešto učiniti do 31. svibnja, ali ja se ne mogu riješiti gorčine koliko je žena od tada propustilo šansu da ih sustav posluša. Mi podržavamo ovaj prijedlog, ali i prijedlog da se sankcionira nasilje partnera i drago mi je da se ide u tom pravcu. “Apelirala bi na Vladu da reagira brže”, zaključuje.

Posljedice pandemije

Statistika pokazuje da je povećan broj žena ubijenih zbog nasilja u posljednjoj godini, a ističe se kako je pandemija tu djelomični krivac. S druge strane tu je i porast kaznenih djela koji je između 30-40 posto u donosu na 2019. godinu, navedeno je, a jednaki porast imaju i prekršajna djela.

Hoće li izmjene zakona doprinijeti lakšem istupanju osoba nad kojima se vrše obiteljsko nasilje, psihologinja tvrdi kako je na to pitanje teško odgovoriti jer je istup rezultat životne situacije. S druge strane, Mamula je povijesnim ocijenila ukidanje zastare u slučaju spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

Koliko smo kao društvo rekli ne nasilju, Ajduković tvrdi kako se puno napravilo, ali po pitanju pandemije i nasilja tvrdi: “Znali smo! Znali smo da je to faktor rizika”, navodi pa pojašnjava kako su dobili naputak da kontaktiraju žrtve nasilja ili one na koje se to sumnja. “Nismo položili taj ispit”, zaključuje. Ona se pak tvrdi kako nije jasno što žrtva nasilja može učiniti nakon što izađe iz skloništa. “Taj dio nije reguliran”, rekla je pa dodala kako se pokazalo kako žene koje su žrtve žele prestanak nasilja, što ne mora biti povezano s prekidom ljubavne veze.

Suci

Malenica je upitan o senzibilizaciji sudaca pred koje u konačnici slučajevi nasilja dolaze. On govori kako će organizirati predavanja na pravosudnoj akademiji kako bi senzibilizirali suce jer tvrdi, nije dovoljna samo normativna promjena. Najavio je organizaciju i otvorenog stola stručnjaka na kojem će se isticati svi problemi. Glasovac je istaknula nekoliko primjera iz prakse koji pokazuju kako su odluke donesene nauštrb same žrtve. Tu je govorila o višestrukom silovanju djevojke iz Zadra, slučaj župana koji je pretukao suprugu…

U konačnici, zaključeno je kako veliki problem u procesuiranju slučajeva čini pravosuđe, što sporost procesa što konačne odluke. Sve to skupa, zaključuju, umanjuje mogućnost da će žrtva drugi put i prijaviti isto djelo. Pravobraniteljica tvrdi kako u svim tim slučajevima na kraju ostaje onaj ljudski dio. Govori o slučaju djevojke koju je djed silovao od 12. do 17. godine života i koji je dobio manju kaznu zatvora nego je to djelo u konačnici i činio.









Ajduković smatra kako se treba zajednički raditi i učiti kako bi zajedno stvorili takozvano terapeutsko pravosuđe na kojem će se znati gdje je točno došlo do propusta i gdje samo pravosuđe neće biti naposljetku najveći činitelj problema.

Očevidnik prekršitelja kaznenih i prekršajnih djela

Malenica je govorio o očevidniku koji će biti dostupan državnim tijelima, a koji će u konačnici sadržavati popis prekršitelja. Osvrnuo se zatim i na osvetničku pornografiju te naveo kako će biti dodan i dio o takozvanoj “deep fake pornografskom sadržaju”, odnosno o kreiranju lažnog sadržaja kako bi se drugu osobu time ugrožavalo.

Navodi i kako je ugovoreno certificiranje odvjetnika koji će biti specijalizirani za to da zastupaju žrtve nasilja. Ta odluka pozdravljena je od strane ostalih sugovornika, odnosno sugovornica.