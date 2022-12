‘POUZDANO ZNAM DA IMATE JOŠ TJEDAN DANA!’ Rusima stiglo ukrajinsko upozorenje na Putinov ‘novogodišnji poklon’: ‘Ukrajinci će imati burnu i ovu novogodišnju noć’

Autor: L.B.

Glasne eksplozije začule su se jutros u Kijevu, nakon što je Rusija pokrenula novi niz zračnih napada na Ukrajinu na Staru godinu.

Novinari su izvijestili da gradska protuzračna obrana radi, ali Reuters javlja da se čulo deset eksplozija.

Guverner regije Mikolajiv Vitalij Kim rekao je da je u tijeku raketni napad na Ukrajinu. Upozorenja na zračni napad trenutačno su na snazi za oko pola Ukrajine.





Očekuju se novi ruski dalekometni udari

Osim toga, ukrajinska vojska javlja da su ruske snage pokušale napredovati u blizini Bahmuta i Avdivke, mjesta u fokusu za zauzimanja Donjecka. Ukrajinci također navode da su ruske snage pucale na nekoliko gradova i sela, a bilo je i granatiranja na više područja u Donjecku.

Britansko ministarstvo obrane navodi kako postoji realna mogućnost da će Rusi ovih dana pokrenuti dugometne udare na Ukrajinu kako bi potkopali ukrajinski duh. Dodali su i da je od listopada Rusija slijedila obrazac pokretanja intenzivnog vala udara svakih sedam do deset dana, prvenstveno ciljajući ukrajinsku elektrodistribucijsku mrežu. Zadnji je bio u četvrtak.

“Ukrajinske snage drže svoje položaje protiv ruskih trupa u istočnoj regiji Donbasa i malo napreduju u nekim područjima”, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

“U cjelini, držimo svoje pozicije. Postoje i neka područja prednje strane gdje malo napredujemo. Kijev je ojačao svoju protuzračnu sposobnost i dodatno će ojačati u novoj godini kako bi zaštitio sebe i cijeli europski kontinent. Ukrajinska protuzračna obrana postat će najjača u cijeloj Europi”, rekao je Zelenski u novom video obraćanju.

‘Ukrajinci će imati burnu i ovu novogodišnju noć’

Vojni analitičar Marinko Ogorec komentirao je u Novom danu N1 televizije situaciju u Ukrajini. Ruska invazija na Ukrajinu traje već više od 300 dana i kraj se ne nazire. On kaže kako nijedna od strana u sukobu nije spremna sjesti za stol. “Kako će to ići, tek ćemo vidjeti. Činjenica je da će Ukrajinci imati burnu i ovu novogodišnju noć”, tvrdi Ogorec.

“Njihove izjave i komunikacija je u kontekstu njihovih ratnih napora. Ni jedni ni drugi ne govore potpunu istinu, moraju potaknuti motivaciju, moral ljudi… Činjenica je da se ukrajinska protuzračna obrana prilično popravila, u velikoj mjeri zahvaljujući donacijama iz Europe. Oni dobro vladaju svojim prostorom i rusko zrakoplovstvo ne može raditi ono što je moglo u početku. Sam sustav PZO-a neće donijeti prevagu na ratištu”, govori dodajući kako je došlo do statusa quo, ako se to može tako nazvati, te da nijedna strana trenutno nema prevagu. Takvo stanje će biti dok ne sjednu za stol ili dok jedna strana ne prevlada, smatra.









‘Bjelorusija od samog početka sudjeluje u ratu’

“Činjenica je da, kad idete u pregovore, morate pristati na kompromise. To zahtjeva ustupke, a oni bi za obje strane trenutno bili vrlo bolni. I jedna i druga strana smatra da nisu dozreli uvjeti. Javlja se i treći, najznačajniji čimbenik, a to je SAD koji drži ključ rata u svojim rukama. Oni mogu reći Ukrajini da u jednom trenutku nema više isporuke oružja kakva je bila od tada… I Rusija može uvijek izvući svoje snage i sjesti za stol, ali to bi značilo veliki debakl za Putina i njegovu vlast”, kaže Ogorec.

On smatra da Bjelorusija od samog početka sudjeluje u ratu. “Lukašenko i Bjelorusija neće direktno ući u sukob. Ovo što se dogodilo je bio slučajan pad, kao i u Poljskoj”, kaže o slučaju pada ukrajinskog projektila na teritorij Bjelorusije. Što se tiče iranskog oružja, Ogorec kaže da Iran svoje oružje Rusiji ne daje, nego prodaje, pitanje je samo u zamjenu za što.

Ukrajinci upozoravaju ruske građane

Ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznikov rekao je da rusko vodstvo možda priprema novu naredbu o mobilizaciji te da bi u idućih tjedan dana moglo zatvoriti granice. Reznikov se obratio ruskim građanima u videoporuci. Govoreći ruski, upozorio je ljude koji bi mogli ispunjavati uvjete za mobilizaciju.









“Pouzdano znam da vam je preostalo otprilike tjedan dana prije nego što još uvijek imate bilo kakav izbor. Početkom siječnja ruske će vlasti zatvoriti granice za muškarce, proglasiti izvanredno stanje i započeti novi val mobilizacije. Granice će također biti zatvorene u Bjelorusiji”, rekao je.

Reznikov je upozorio da će Rusi koji žive u gradovima biti posebno ugroženi. Kirilo Budanov, šef ukrajinske obavještajne uprave, rekao je za BBC da će nova ruska naredba o mobilizaciji početi 5. siječnja.

Šojgu: Pobjeda Rusije nad Ukrajinom je neizbježna

Ruski ministar obrane Sergej Šojgu rekao je u novogodišnjoj videoporuci da je pobjeda Rusije nad Ukrajinom “neizbježna”. Šojgu, kojeg su žestoko kritizirali zbog neuspjeha na bojnom polju, rekao je da je situacija na prvoj crti i dalje teška te kritizirao Ukrajinu i Zapad.

“Dočekujemo Novu godinu u teškoj vojno-političkoj situaciji. U vremenu kada postoje oni koji pokušavaju izbrisati našu slavnu povijest i velika postignuća, srušiti spomenike pobjednicima nad fašizmom, uzdići ratne zločince na pijedestal, poništiti i oskvrnaviti sve rusko”, rekao je.

Iako Rusija nije osigurala nikakve teritorijalne dobitke od prvih mjeseci rata, Šojgu je poručio ruskim vojnicima da je “pobjeda, kao i Nova godina, neizbježna”.

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da Vladimir Putin nije odustao od svojih planova da kontrolira Ukrajinu.

“Nema naznaka da je ruski predsjednik promijenio opći cilj ovog rata, a to je kontrola Ukrajine. Rusija je mobilizirala mnogo novih trupa i pokazala da je spremna podnijeti bolne gubitke. Ovo nije gotovo. Ratovi su nepredvidivi, ali moramo se pripremiti i na nove ruske ofenzive. Ne treba podcjenjivati Rusiju”, rekao je Stoltenberg u intervjuu za agenciju dpa.