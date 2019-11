POTVRĐENO ŠTO ĆE BITI S DRŽAVNOM MATUROM ako se štrajk nastavi: Maturanti, nema razloga za brigu!

Autor: Dnevno

Štrajk u osnovnim i srednjim školama traje već 30 radnih dana. On najviše pogađa maturante kojima se bliži državna matura i upisi na fakultet, pa su se često postavljala pitanja o nadoknadi sati i pomicanju mature.

Iz NCVVO-a su rekli koje su prijedloge dali ministrici Blaženki Divjak što se tiče ovogodišnje državne mature. Prijedlozi su: ranije pisanje eseja iz hrvatskog te da se svima da maksimalan broj bodova za zadatke koji se tiču drugog polugodišta završnog razreda srednje škole. Ova rješenja predložena su isključivo ako se štrajk nastavi i idući tjedan, a Ministarstvo tek treba donijeti konačnu odluku o tome što će prihvatiti, piše Srednja.hr.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje i obrazovanje institucija je koja je odgovorna za pripremu, organizaciju i provedbu ispita državne mature. Ministarstvu znanosti i obrazovanja ponudili su moguća rješenja za provedbu ispita državne mature na način da, unatoč dugoročnom štrajku prosvjetnih radnika, ne dovode u nepovoljan položaj učenike koji će pristupiti polaganju tog ispita.

Predložili su nekoliko rješenja, no to nisu konačna rješenja s obzirom na to da ih Ministarstvo treba potvrditi, to jest prihvatiti i o tome donijeti odluku.

Kako su rekli iz NCVVO-a, njihova rješenja predložena su kao mogućnost isključivo ako se aktualni štrajk nastavi i idućeg tjedna. Kažu da, ako se štrajk prekine prije idućeg tjedna, ne postoji objektivna potreba za ikakvim promjenama prethodno usuglašenog plana provedbe ispita državne mature.





Ovo su prijedlozi koje je NCVVO-a dao Ministarstvu:

1. Nacionalni centar predlaže da se termin pisanja ispita eseja iz hrvatskog jezika održi u svibnju 2020. godine. Navedeni esejski zadatak ne bi uključivao sadržaj koji je dio plana i programa u četvrtim razredima srednjih škola. Ovime bi se u prethodno predviđenom terminu održavanja pisanja eseja iz hrvatskog jezika (19. lipnja 2020.) oslobodio jedan dan u kojem bi se umjesto pisanja eseja mogla održati dva ispita izbornih predmeta (u jutarnjem i popodnevnom terminu). Inače, Ministarstvo je za nadolazeću državnu maturu za pisanje eseja iz hrvatskog jezika ukinulo prag prolaznosti, pa je zato NCVVO predložio ranije pisanje upravo tog ispita.

2. NCVVO predlaže i mogućnost da se u svim ispitima državne mature, a za pitanja koja se odnose na gradivo drugog polugodišta završnog razreda srednje škole, svim učenicima dodijeli maksimalni broj bodova koji zadatak nosi. Takva pitanja, ako se nalaze u ispitima, do održavanja državne mature ne mogu biti izbrisana ili zamijenjena obzirom da su svi ispiti već pripremljeni. Ovime će se osigurati jednaki uvjeti za sve učenike koji će pristupiti državnoj maturi, sadržajno će se rasteretiti maturante i neće biti izvršen pritisak na profesore koji bi zbog dugotrajnog štrajka imali kraće vremensko razdoblje za obradu cjelokupnog plana i programa.

Kako kažu iz NCVVO-a, dodatna olakotna okolnost za održavanje državne mature je činjenica da će 2020. godine 25. lipnja biti radni dan, a ne državni praznik te će se u navedenom terminu moći održati ispiti državne mature.