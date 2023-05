POTVRĐENA OPTUŽNICA PROTIV FRANCIŠKOVIĆA! Na sud je stigao s trudnom suprugom: ‘Sve je zbrda-zdola, to je čista alkemija’

Autor: Doris Vučić

Optužnica za javno poticanje na terorizam danas je na Županijskom sudu u Zagrebu potvrđena Marku Franciškoviću i njegovoj supruzi Lani, čak godinu i pol dana nakon njegovog uhićenja.

Na sud je Francišković došao u pratnji svoje trudne supruge i nije bio raspoložen za davanje izjava. Za razliku od prijašnjih sjednica kada su mu podršku pružali deseci sljedbenika, ovog puta na Zrinjevcu nije bilo transparenata niti izvikivanja parola.

Nakon sjednice optužnog vijeća njegov je odvjetnik Zvonomir Hodak rekao da “sve što je danas bilo i sve što stoji u optužnici se zove verbalni delikt”.





“Potvrđene su obje točke optužnice što smo i očekivali. Po meni, a to sam rekao i na sudu, optužnica se može nazvati alkemijskom optužnicom. To je čista alkemija. Sve je zbrda-zdola, zbijeno je tu svega, nešto stoji, no 90 posto ne stoji, ali raspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu će biti to koje će donijeti konačnu odluku koja, mislim, mora biti u korist mog branjenika”, poručio je njegov odvjetnik Zvonimir Hodak.

Tužiteljica Vlasta Tomašković je naglasila da je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela na snazi je mjera zabrane pristupa internetu, obaveznog javljanja policijskoj postaju i posjećivanja javnih skupova.

Sve je počelo 2021. godine

Francišković je, podsjetimo, u dva navrata u istražnom zatvoru proveo više od godinu dana. Krajem veljače je pušten odlukom vijeća Županijskog suda u Zagrebu te mu je omogućeno da se brani sa slobode. No, istovremeno mu je bilo zabranjeno objavljivanje sadržaja na internetu, a kao mjera mu je izrečena i obavezna posjeta policijskoj postaji u Zadru svakog prvog u mjesecu.

Put ovog bivšeg branitelja do sobe u Remetincu i podulje sudske bitke započeo je još 13. studenog 2021. godine kada je u više gradova, kako stoji u optužnici, istupao na neprijavljenim javnim anti-covid prosvjedima.

Svoje govore je snimao pa onda i objavljivao na društvenim mrežama te je time, smatraju tužitelji, “pozivao građane na mobilizaciju i napade na tjelesni integritet članova vladajućih državnih struktura, zauzimanje javnih objekata i na druge nasilne metode za smjenu demokratski izabrane vlasti”.

Gledao TV s Vidoševićem

A revolucionarni duh 52-godišnjeg Marka nije napustio ni u istražnom zatvoru, gdje je sobu u jednom periodu dijelio s Nadanom Vidoševićem. Tamo se ponovno ogriješio o zakon pošto je u telefonskim razgovorima sa suprugom pozivao ljude na nasilno rušenje ustavnih, političkih i inih struktura u Hrvatskoj, što je kasnije objavljeno na Internetu.









Tijekom razdoblja zatočeništva, Francišković, inače otac petero djece, stekao je poveću vojsku pobornika nezadovoljnih sustavom koji su se u rujnu prošle godine okupili ispred zgrade Županijskog suda u zagrebačkoj Ilici. Na dan kada se održavalo ročište na kojemu optužno vijeće ponovno nije donijelo odluku o optužnici nego se i dalje raspravljalo o zakonitosti dijela prikupljenih dokaza, protestirali su i izvikivali parole dobrih četiri sata. Jedan od prosvjednika čak je izradio veliki transparent “Sloboda za Marka” koji je postavio na prikolicu i parkirao je na tramvajsku stanicu, što je kasnije na poziv policije uklonila vučna služba.

Ni petardu nije bacio

Nezadovoljstvo njegovim tretmanom protekle dvije godine nije krio ni njegov odvjetnik Hodak koji je više puta ponovio da njegov branjenik s teroristima nema veze.

“Francišković je čovjek koji nikad petardu nije bacio na prosvjedu, kamoli pozivao na neposluh i za to imamo dokaze. Nema nikakvih činjenica, dokaza, ništa, nije prezentiran nikakav incident. Sve u svemu, pravosudni perpetum mobile”, poručio je Hodak.