POTRESNO SVJEDOČENJE! Umirući časnik HV-a detaljno ispričao što je Glavaš radio u Osijeku: ‘Mog Đorđa su ubili i bacili u rijeku!’

Autor: Dnevno

Tada sam lagao iako sam bio upozoren da je davanje lažnog iskaza kazneno djelo. Lagao sam i tijekom istrage 2006. da sam za ubojstvo Vučkovića doznao dok sam bio na putu u Njemačkoj. Ja sam Glavašu i dao ideju da ispričamo kako je Vučković ubijen dok ga je pokušao napasti – kajao se Nikola Jaman.

Na ponovljenom suđenju Branimiru Glavašu(63) i suoptuženima za ubojstva i mučenje srpskih civila u Osijeku 1991. godine ključni svjedok umirovljeni časnik HV-a Nikola Jaman(73) teško je inkriminirao prvooptuženog Glavaša, aktualnog saborskog zastupnika rekavši da je mu je on bio nadređeni, “alfa i omega za cijeli Osijek”, jasno aludirajući na optuženikovu zapovjednu odgovornost za ratne zločine tzv. “Zaštitne čete”.

Nakon ranijih istupa u medijima kojima je priznao da je tijekom istrage i prvog suđenja lagao u korist Glavaša tvrdeći da glavni optuženik nije bio u zapovjednoj strukturi nego u logističkoj, pred Županijskim sudom u Zagrebu je i službeno promijenio iskaz priznavši da je govorio neistinu kako bi ga zaštitio.

Svjedok je ponovio da je teret laži htio skinuti sa sebe za života. Jaman je, naime, u poodmaklom stadiju neizlječive bolesti a u sudnicu je došao uz pomoć invalidskih štaka. Nakon što je ispitan u Tužiteljstvu sutkinja Tanja Pavelin Borzić je zatražila od Jamana da ispriča sve o krvavom 31. kolovozu 1991. koji se odnosi na žrtvu Čedomira Vučkovića. Krvavi slučaj je, podsjećamo, dobio neslavna imena “Garaža” i “Selotejp“:

Nisam bio na licu mjesta no čuo sam priče da je Čedomir Vučković preskočio ogradu i da je pokušao ubiti Glavaša. Moram napomenuti da je Glavaš bio zapovjednik svih postrojbi vezanih za ratno djelovanje u Osijeku. Ja prihvaćam da sam bio zapovjednik a Josip Fehir moj zamjenik ali i meni i svima nama je zapovijedao Glavaš koji je bio alfa i omega svega u Osijeku.





Tog dana otišao sam do Glavaša u sekretarijat za obranu radi narudžbe za nabavu oružja iz inozemstva. Nakon dogovora s Glavašem išao sam odspavati kako bih mogao navečer voziti za Njemačku.

Oko 21,30 sati u dvorištu vidio sam čovjeka koji je ležao na podu u svjetlo plavoj košulji. Oko njega je stajalo 15 ljudi. Jedan stražar mi se obratio riječima “zapovjedniče, dogodilo se ubojstvo, jedan je čovjek preskočio ogradu i htio ubiti Glavaša”.

Nisam htio gledati, otišao sam po papire u Sekretarijat. Na izlasku na stepenicama sreo sam jednog dečka. Rekao sam mu: Mali, miči se, ideš van sa mnom” – ispričao je Jaman.

Podsjećamo, Vučkovića su ubojice natjerali da popije kiselinu iz akumulatora. Jaman je pokušao nastaviti s iskazom:

Znam za Đorđa Petkovića koji je bio moj školski kolega, zajedno smo kao djeca bili u Dalju…

Nema ga u optužnici – prekinula je sutkinja na što je emotivno reagirao Jaman:

Pa nema ga jer su ga ubili i bacili u rijeku! – pobunio se Jaman aludirajući da su obje žrtve bile mučene u garaži.

Jamanu je sud predočio kako je 2009. rekao da Glavaš nije imao nikakvu zapovjednu ulogu, već da je samo on zapovijedao:

Tada sam lagao iako sam bio upozoren da je davanje lažnog iskaza kazneno djelo. Lagao sam i tijekom istrage 2006. da sam za ubojstvo Vučkovića doznao dok sam bio na putu u Njemačkoj. Ja sam Glavašu i dao ideju da ispričamo kako je Vučković ubijen dok ga je pokušao napasti – kajao se Jaman.

Očekivano, prvooptuženi Glavaš je, kao i njegovi odvjetnici, prigovorili su iskazu svjedoka. Glavaš je tvrdi da su on i Jaman u to vrijeme bili u Njemačkoj, gdje im je bio domaćin bio stanoviti iseljenik iz Kolna Branko Marić. No, Jaman je upozorio da boravak u Kolnu nije bio spornog 31.kolovoza 1991. Prilikom izlaska iz sudnice sutkinja je svjedoka na štakama priupitala treba li mu pomoć:

Ne treba. Imam 73 godine, još ću ja i Glavaša preživiti – dometnuo je Jaman izazvavši reakciju prozvanog:

Hoćeš li izvršiti ono što si rekao…da ćeš me pokopati? – priupitao ga je Glavaš:

Slobodno me oko toga nazovi, ako imaš hrabrosti – uzvratio mu je Jaman. Početkom ove godine Jaman je kazao da su mu Glavaš i njegovi pomoćnici uoči početka prvog suđenja donijeli krivotvorenu odluku o njegovom imenovanju za zapovjednika čete i zatražili da je potpiše kao prilog dokaza za sud.

Novo suđenje u slučajevima ‘Garaža’ i ‘Selotejp’ zakazano je nakon što je Vrhovni sud početkom siječnja ukinuo odluku vijeća zagrebačkoga Županijskog suda iz ožujka prošle godine prema kojoj se ponovljeno suđenje Glavašu trebalo odvojiti od postupka njegovim suoptuženicima.

U prvom procesu Glavaš i ostali osuđeni su na višegodišnje za zatvorske kazne, ali je pravomoćnu presudu ukinuo Ustavni sud. Glavaš je do tada odradio i većinu osmogodišnje kazne u zatvorima u BiH gdje je otišao uoči izricanja prve presude. Suđenje se nastavlja 12. studenoga.

Nakon uvertire u sudnici ispred zgrade suda došlo je i do verbalne prepirke. Glavašev sin Filip, ujedno i jedan od očevih odvjetnika svjedoka je priupitao zašto sve to nije govorio prije 10 godina. Optuženi je pokušao uvjeriti medije da nije posrijedi pokajanje teško bolesnog čovjeka:

Bila je poplava u Petrijevcima 2014. Gospodin Jaman nije prijavio štetu od poplave i nije dobio štetu. 2015. i 2016. je vršio pritisak na mene da prisilim osječkog župana Šišljagića da mu se isplati odšteta. Ja sam mu kriv što mu županija nije isplatila 100 tisuća kuna? Danas je potpuno lagao – dometnuo je Glavaš. Dopunio ga je njegov odvjetnik Veljko Miljević:

Protivno vašim očekivanjima, ovaj iskaz je potpuni fijasko. Rekao je da se u vrijeme događaja nalazio u Njemačkoj. On je danas očigledno lagao. Ja se čudim da se opirete elementarnoj logici. U spisu postoje iscrpni iskazi barem 15 svjedoka koji su te večeri bili tamo. Nitko nije vidio Jamana tamo na licu mjesta, nitko u tijeku rasprave nije ga spomenuo – čudio se Miljević i dodao:

Ne ispituje se svjedok Josip Manolić koji ima 100 godina. Po mom znanju biologije, trebalo bi Jožu Manolića ispitati – predložio je Miljević

Jaman: 10 godina tereta laži

Jaman je novinarima ponovio kako je iskaz promijenio da skine sa sebe teret koji je nosio deset godina.

Sada sam potegao pitanje moga prijatelja Đorđa Petkovića. Znate što su radili? Tvrdili su da su ga stavili u furgon i da je on ispao iz furgona u vožnji i da je pobjegao. A to je nemoguće. Ubili su ga. Ja se ne ljutim na Glavaša, samo sam htio skinuti teret s duše – u grču je izgovorio Jaman.