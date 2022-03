POTRESNI DETALJI ZADNJIH TRENUTAKA UBIJENOG NOVINARA: Dobio je metak u vrat, SAD prijeti posljedicama

Američki fotograf i novinar Brent Renaud ubijen je, a drugi je novinar ranjen hicima u nedjelju u Irpinu sjeverozapadno od Kijeva, prenose mediji pozivajući se na ukrajinskog policijskog zapovjednika.

“Brent Renaud ubijen je u Irpinu blizu Kijeva u nedjelju”, rekao je zapovjednik kijevske policije Andij Nebjtov, prenosi SkyNews.

Uz američkog novinara za kojega se ranije navodilo da je pokrivao sukob za The New York Times, a što je američki dnevnik opovrgnuo, drugi je novinar ranjen, javlja agencija France presse. Obojica su pogođena oko podneva dok su se kretala vozilom s jednim ukrajinskim civilom, koji je također ranjen, navodi Danilo Šapovalov, liječnik specijalnih ukrajinskih snaga koji je zbrinjavao ranjene.

Ukrajinske vlasti brzo su optužile ruske neprijatelje da pucaju na novinare, no odakle je došla vatra zasad još nije utvrđeno, dodaje AFP.

Novinari agencije AFP koji su radili iz te zone u nedjelju čuli su topničku i vatru iz lakog oružja. Jedan novinar AFP-a vidio je tijelo ubijeno američkog fotografa koji je uza se imao identifikacijske dokumente i akreditaciju New York Timesa.

Iz dokumenata je vidljivo da je ubijeni Brent Renaud (50), fotograf i redatelj, navodi američki dnevnik NYT.

A 51-year-old New York Times correspondent Brent Renaud was shot dead in Irpen today. Another journalist was injured. Now they are trying to take the victim out of the combat zone. pic.twitter.com/7FtazzW819

— KyivPost (@KyivPost) March 13, 2022