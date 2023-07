Potresna ispovijest turista kojeg su brutalno pretukli Srbi: ‘Izveli su me izvan kluba i počeli mlatiti’

Britanski turist kojeg su u noćnom klubu na grčkom otoku Zakintosu pretukla četvorica zaštitara, među kojima i jedan Srbin, u razgovoru za Daily Mail otkrio je koliko je ozlijeđen i kako je izgledao sam napad.

Video koji kruži društvenim mrežama prikazuje Jamesa Taylora (18) kako ga četiri zaštitara drže u noćnom klubu 4. srpnja, prije nego što su ga počeli udarati šakama i nogama po licu i tijelu.

James je za Daily Mail rekao da je nakon napada zadobio modrice, natečenu čeljust, ozljede glave te posjekotinu usne i koljena.

Novinarima je ispričao kako su ga napali jer je stajao na stolici kako bi napravio selfie sa svojim prijateljima prije nego što su nastavili plesati. Rekao je da ga je radnica zgrabila za ruku i povukla sa stolice, ali kada se povukao, radnica je nestala.

“Nakon desetak sekundi došao je s ostalim pripadnicima osiguranja koji se vide na snimci, izveli su me van i počeli tući”, kazao je James dodavši kako se sve brzo dogodilo i da se sjeća samo udaraca.

— lennyavison (@lennyavison) July 9, 2023