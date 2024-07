Potresna ispovijest roditelja ubijene Mihaele: ‘Gledao je kako umire i ništa nije napravio’

Autor: M.P.

Na osječkom Županijskom sudu je prošlog tjedna počelo suđenje osječkom policajcu Marku Smažilu koji je osumnjičen za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihaele Berak u rujnu prošle godine. Smažil je u sudnicu doveden vezanih ruku i nogu, a tamo nije bilo niti njegovih roditelja, niti roditelja ubijene djevojke.

Obrana osječkog policajca izvijestila je da okrivljenik priznaje krivnju, ali ne za kazneno djelo iz optužnice, već za prouzročenje smrti iz nehaja, u kojem nije bilo namjere. Smažilov odvjetnik Dražen Srb izjavio je nakon ročišta da su ispitana četiri svjedoka, a tužiteljstvo je za slijedeće rasprave u rujnu predložilo ispitivanje dodatnih svjedoka.

Na zahtjev tužiteljstva javnost je isključena iz postupka i prije čitanja optužnice, s čim se usuglasila i obrana. Zamjenica osječkog županijskog državnog odvjetnika Jasmina Bošnjak prijedlog je objasnila argumentom da će se tijekom suđenja ispitivati detalji osobnog života žrtve te da bi se javnost trebala isključiti radi zaštite osobnog života i dostojanstva ubijene Mihaele.

Shrvani roditelji ubijene Mihaele

Optužnica tereti policajca da je je 20. rujna 2023. oko 22 sata, u svom stanu u Osijeku, u nakani da usmrti 21-godišnju žrtvu, s kojom je bio u vezi, iz službenog pištolja marke “HS-9” ispalio hitac u glavu Mihaele Berak i tako joj zadao prostrjelnu ozljedu glave i vrata, s razdorom glavne vratne arterije, zbog čega je Mihaela Berak umrla na mjestu zločina.

Roditelji ubijene Mihaele, Jadranka i Ivica, osvrnuli se na obranu policajca. “Kad pogledamo od početka, laganje, manipuliranje, stvaranje kojekakvih lažnih priča, izvlačenje na sve moguće načine, eto sad mu je preostalo još to ‘nisam htio, dogodilo se’. Vjerojatno će ta priča kod nekoga proći. Od početka, njegov stav, držanje, laganje, nepomaganje nekom tko je životno ugrožen… On je gledao kako umire naše dijete i nije joj pružio pomoć i to je ono što ubija. Strašno. Ne znam koliko još laži može smisliti. Ostali smo bez svog djeteta”, ispričala je majka Jadranka za N1.

Otac Ivica kaže, sve mu je to sličilo na ‘spašavanje vojnika Ryana’. Dodaje da su 99 posto stvari saznali od novinara. “Ako uperim pištolj u nekog, i opalim, a pritom sam policajac, to je ubojstvo, ne može tu biti nehaja. Bolnica je od tog mjesta oko 500 metara zračne linije. Da je odmah nazvao hitnu, da je nazvao bilo koga da moje dijete odvede do bolnice, možda, ali pokušao si, ali ovako nisi ništa, ovako si oprao ruke kao Poncije Pilat”, rekao je.

‘Pomisao da je gledao dok život napušta njezino tijelo, strašno’

Komentirali su i očekuju li pravično suđenje. “Nadamo se da će pravda biti zadovoljena. U jako smo teškom stanju. Najmanje imamo snage o tome razmišljati. Izgubili smo ono što se nije smjelo izgubiti, nije se smjelo dogoditi da mi roditelji palimo svijeću svom djetetu, da mi svom djetetu biramo lijes. Mi smo izgubili nešto što nismo smjeli izgubiti, on je nama ubio dijete”, nastavila je majka Jadranka. Dodaje da čak i ako je bilo slučajno kako policajac tvrdi, onda se moralo pokušati pomoći. “Pomisao da je on gledao kako njezino tijelo napušta život, strašno.”

Mihaelini roditelju su pisali i ministru Božinoviću. Odgovor nikad nisu dobili. Molili su ga utječe na sve čelnike, da se ne oglašavaju javno u tim danima tijekom kojih su prolazili najgori pakao jer su iznosili samo ono što je rekao osumnjičeni.

“Oni su njega javno zastupali, iznosili su kako je ona dolazila njemu u stan kao i obično, samom tom pričom, oni su opravdavali, jer eto da ona nije dolazila to se ne bi dogodilo. Sam čin uperivanja oružja u nekog je kazneno djelo, a tek ovo ostalo… Nikad nismo dobili odgovor od ministra Božinovića”, ispričala je Jadranka. “Ubio nam je dijete, ubio je i nas”, poručila je.