POTRESENI UKRAJINSKI KONZUL U SPLITU KROZ SUZE: ‘Nitko više u svijetu nije siguran nakon ovoga, danas Ukrajina, sutra možda Češka, Hrvatska, Poljska…’

Autor: L.B.

Vidno potreseni počasni konzul Ukrajine u Splitu, Ivo Pirić, govorio je u specijalnoj HTV-ovoj emisiji o stanju u Ukrajini nakon ruske invazije, koju ondje, kako kaže, nitko nije očekivao.

Pirić je izrazio nadu da će svjetske sile pronaći načina da obuzdaju Vladimira Putina i njegov režim mirnim putem jer “ovo što se događa nije rješenje nego katastrofa”.

“Otkad je krenula ova agresija, ova invazija unazad dva-tri dana, telefoni ne prestaju zvoniti. Jako je velika panika među stanovništvom, mojim prijateljima iz svijeta sporta, politike, biznisa. Nitko nije ovo očekivao. Svi su vjerovali u priču ruskog režima i koncentracija je bila na dvije regije, Donjeck i Lugansk, ali ovaj iznenadni napad na praktično cijelu Ukrajinu nitko nije očekivao”, rekao je Ivan Pirić javljajući se iz splitskog studija HRT-a.

‘Danas je Ukrajina u pitanju, a sutra može biti Češka, Poljska, Hrvatska…’

Kazao je da se Ukrajinci bore i daju maksimum te kako misli da će želja za obranom svoje domovine i svojih obitelji pobijediti i nadjačati mehanizaciju koju ruska vlast pokazuje kao izvor svoje moći.

Komentirajući najnovije obraćanje Vladimira Putina, koji je pozvao ukrajinsku vojsku da zbaci vladu vlastite zemlje i da se ruska vojska u Ukrajini bori samo protiv “nacionalista”, Pirić je kazao kako cijeli svijet svjedoči tome da imamo posla s čovjekom i režimom koji šalje obmane i laži o Ukrajini.

“Mislim da smo svi svjesni – danas je Ukrajina u pitanju, a sutra može biti Češka, Poljska, Hrvatska ili bilo koja druga zemlja. Nadam se i vjerujem, kao Hrvat i kao čovjek kojem je Ukrajina druga domovina, da će svjetske sile i svjetski čelnici pronaći načina da obuzdaju tog čovjeka i taj režim, da ga vrate za stol i da je jedini put mirno rješenje”, rekao je.

‘Ovo je katastrofa’

Kroz suze govoreći kako je do sada iz Ukrajine doveo oko 2500 djece i branitelja, napomenuo je da je već vidio mnogo užasa koji im se događao.

“Tako da opet ovo sve proživljavati, jako je teško i za mene, moju obitelj, za moje prijatelje i vjerujem da će ovo prestati jer nema smisla. Ovo je katastrofa”, rekao je Ivan Pirić, ispričavajući se na suzama.









“Riječi koje smo cijelo vrijeme slušali s druge strane, kao bratski narod Ukrajine, zemlje koju volimo i s kojom smo jako vezani, sve su te floskule ovim činom i naredbom predsjednika Putina na invaziju na Ukrajinu, slobodnu i demokratsku zemlju, pale u vodu”, kazao je.

‘Nitko više u svijetu nije siguran nakon ovoga’

Pirić je rekao i kako je ukrajinski narod i prije znao da je Putinu teško vjerovati, a osvjedočio se u to i svijet, jer, naredio je invaziju na Ukrajinu nekoliko dana nakon što su svjetski lideri mogli objaviti da su uspjeli s Putinom postići dogovor i da je diplomatsko rješenje na putu.

“S kojim razlogom? Nekakvog čišćenja nacista? Koje su to priče, čemu? Tko je ikada nekoga napao u Ukrajini? Pa to je miran narod, što je rekao i moj prijatelj Darijo Srna, ljudi sa srcem, s dušom. To će potvrditi svaki Hrvat koji je gore išao. To su priče koje plasira ruski režim”, rekao je i dodao:

“Ja sam duboko uvjeren i nadam se da je ovo početak kraja tog režima jer nitko, ponavljam, nitko više u svijetu nije siguran nakon ovoga. Ja vjerujem da to svjetski čelnici shvaćaju”, poručio je.