POTRESAN SLUČAJ KOJI PODSJEĆA NA MATEJA! U Dubrovniku 20-godišnjakinju tražili 18 dana: Istražitelj otkrio sve o jednoj od najvećih potraga u Hrvatskoj

Autor: N.K

Za nestalim 27 godišnjim Splićaninom Matejem Perišem traga se već više od 20 dana. Nestao je u Beogradu uoči proslave Nove godine, a njegov slučaj podsjetio je na tragičan nestanak mlade Australke Britt Lapthorne u Dubrovniku 2008. godine.

Dvadesetogodišnjakinja je iz Melbournea u Dubrovnik doputovala 17. rujna 2008. godine i odsjela je u apartmanu na Babinom kuku. Istog dana je otišla u obilazak grada, nakon čega se nije vratila i izgubio joj se svaki trag.

Posljednji put je viđena u noći na 18. rujna u klubu “Fuego” na Pilama, a njezin nestanak prijavio je vlasnik apartmana. Njezina obitelj i prijatelji, odmah nakon nestanka, tražili su je putem društvenih mreža, no bezuspješno.

Pronađena u raspadnutom stanju

Tijelo nesretne djevojke pronašli su 18 dana nakon nestanka, u moru na predjelu Boninova. Bilo je u raspadnutom stanju. Policija je nakon pronalaska tijela naredila obdukciju, koja je pokazala kako Britt nije umrla nasilnom smrću, iako njezina obitelj tvrdi upravo suprotno.

Bila je to jedna od najvećih potraga u Hrvatskoj povijesti. Ante Židić koji je tada bio voditelj Odjela općeg kriminaliteta u Policijskoj upravi Dubrovačko- neretvanskoj i voditelj potrage prisjetio se tog svog najvećeg izazova u karijeri.

Velika i skupa potraga

Kaže kako je bilo riječ o iznimno skupoj i opsežnoj potrazi u kojoj je angažirana interventna policija, temeljna i specijalna, ronioci, HGSS.

“Pretraživalo se cijelo područje Dubrovnika, Mokošica, Osojnik, Srđ… Gledalo se sve – od strujanja i temperature mora, pretraživao teren, bili su uključeni i ronioci koji su više puta pretražili podmorje”, rekao je Židić Dubrovački dnevnik.

“Provjeravali smo sve”

Prema njegovim riječima policija je provjeravala sve mobitele koji su u to vrijeme bili na Pilama. Praktički su dobili sve izliste ljudi koji su tada prošli preko Pila i onda su provjeravali jesu li imali vezu s Britt. Policija je rekonstruirala i njezino kretanje dan prije nestanka, odlazak u DOC, kupovinu u Lapadu… Sve to bilo je zabilježeno na video kamerama.









“Provjeravali su i društvo koje je bilo s njom, no oni su se jako brzo razišli na sve strane svijeta pa smo ih tražili preko FBI i Interpola s ciljem obavljanja razgovora”, rekao je Židić. Dodao je kako je u potrazi skupljeno 18 registratora punih dokumentacije. Ispitano je preko 800 ljudi iz Dubrovnika.

Navodno su imali problema s videokamerama jer jedna na Pilama nije radila pa se nije moglo utvrditi što se točno dogodilo.

Pronašao ju ribar

Potraga je okončana nakon što se javio čovjek koji je ribario kod Boninova. On je pronašao ostatke tijela te je utvrđeno kako je riječ o nestaloj Britt Lapthorne.

Židić kaže kako je taj slučaj ubrzao njegov odlazak u mirovinu jer nije želio prolaziti kroz takvo što opet, osobito zbog ogromnog pritiska javnosti koji je bio izrazito kritičan prema istrazi. U istragu su se upleli australski mediji, ali i policija. Roditelji su svo vrijeme smatrali da je Britt ubijena. Međutim, kako kaže Židić, australska policija pohvalila je rad hrvatske policije, a on je osobno dobio i nagradu za svoj doprinos.









Slučaj Periš

Komentirao je i potragu za Matejem Perišem.

“Ne znam točne informacije, ali prema snimkama koje sam vidio u medijima, čovjek može zaključiti kako nešto nije u redu, kada vidi nekoga da zimi trči ulicom u kasno doba bez jakne. Sve to ukazuje kako situacija nije bila ok. On je očito bio pod stimulansima ili je bježao od nekoga, a uz to nije išao na pješački prijelaz ili nogostup. Još jednom naglašavam kako ne znam detalje, to znaju oni što su uključeni u potragu”, smatra Židić.