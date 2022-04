POTRES U MOST-u, ISTAKNUTI ČLAN IM REKAO ZBOGOM: ‘Vidim dvostruke standarde i rad za osobne interese’

Autor: Dnevno.hr

Petar Kopunović Legetin, Mostov čovjek za Slavoniju i koordinator za Osijek najavio je da napušta stranku.

Kako je napisao na svom Facebook profilu, Most napušta nakon dugogodišnjeg aktivizma i angažmana.

“U Most sam ušao kao stranku koja je doista bila Most i povezivala sve ljude koji žele raditi na dobrobit svojih lokalnih zajednica i Hrvatske. U više sam navrata i na više načina pokušavao raditi na jačanju, razvoju i organizaciji stranke, a sve sam više uviđao netransparentnost, nedosljednost, dvostruke standarde, rad za osobne interese. Zbog svih navedenih stvari mnoštvo je već odlazilo iz Mosta, a ja sam se nadao da će ipak biti zrelije, pametnije i bolje ali tako nije. Most treba biti Most i poveznica, a ne graditi zidove i getoizirati se”, objavio je Kopunović Legetin.

Dodaje, kao aktivna društvena osoba, kroz svakodnevni rad, kao gradskom vijećniku cilj mu je bio i ostaje boljitak svake četvrti, mjesnog odbora, Osijeka, Slavonije, Hrvatske u konačnici.

“I dalje ću surađivati sa ljudima na terenu i biti njihov gorljivi predstavnik u Gradskom vijeću”, piše Kopunović Legetin.