Potres u Kijevu, šire se zlokobne glasine: O svemu se oglasila vojska

Bombastična vijest širi se društvenim mrežama, šuškalo se da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio glavnog zapovjednika ukrajinskih oružanih snaga, generala Valerija Zalužnog. Mnogi se pozivaju na ruske medije, što u ovom slučaju nikako ne treba smatrati vjerodostojnim izvorom s obzirom na to da se, kao u svakom ratu, uz onaj na bojištu vodi i informacijski rat.

Kako navode RIA novosti, informaciju je objavio i bivši zastupnik Vrhovne rade Ukrajine, Borislav Bereza. “Moji izvori iz kabineta predsjednika javili su da je Zalužni razriješen dužnosti vrhovnog zapovjednika”, navodno je rekao. No, uvijek postoji mogućnost da je profil na društvenim mrežama hakiran ili je informacija koju je iznio jednostavno pogrešna.

Sumnja se proširila pa sad o ovome ozbiljno spekuliraju i brojni novinari koji prate događanja u Ukrajini.

I’m told by Ukrainian govt source that reports of the firing of top general Valery Zaluzhny look to be true. We await confirmation by presidential order – but this appears to be a done deal.

— Oliver Carroll (@olliecarroll) January 29, 2024