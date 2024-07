Potres u gluho doba noći probudio Riječane: ‘Kao da je bomba grunula, dobro je treslo’

Potres magnitude 2.4 prema Richteru zabilježen je u 4:26 kod Rijeke. Kako navodi EMSC, epicentar je bio na dubini od jednog kilometra, dva kilometra udaljen od Rijeke.

Građani javljaju da su osjetili tutnjavu.

“Probudila me jaka vibracija”, pišu u komentarima.

Eyewitnesses reported shaking in #Croatia 2 min ago (local time 04:26:32)⚠

At present, we have no seismic data confirming this crowdsourced detection.❗

More info soon! pic.twitter.com/Y4bYalWAuM

— EMSC (@LastQuake) July 7, 2024