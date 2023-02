POTRES PROMIJENIO RELJEF TURSKE! Otvorila se ogromna provalija, snimka iz zraka pokazala strašne posljedice

Nema kraja mukama ljudi pogođenih stravičnim potresima u Turskoj i Siriji. Službeni broj preminulih mrtvih u nedjelju je premašio 33.000. Sedmi dan zaredom nastavljaju se očajničke akcije spašavanja, no izgledi za pronalazak unesrećenih pod gomilom ruševina svakim danom su sve manji.

Vlasti kažu da se urušilo oko 6500 zgrada u Turskoj, a veći broj je oštećen. Zona u kojoj su potresi pogodili zahvaća oko 13 milijuna ljudi, a posljedice osjeća više od 23 milijuna ljudi, među kojima je pet milijuna iz ranjivih skupina, ocijenila je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). Poručuju i kako strahuju od velike zdravstvene krize, osobito zbog širenja kolere u Siriji. Stotine tisuća ljudi postale su beskućnici usred zime.

Na društvenim mrežama sada se pojavila snimka ogromne provalije koja se nakon potresa stvorila u turskom gradu Hatayu, jednom od najpogođenijih u potresu. Navodi se da je pukotina koja je nastala u tlu duboka 40 i duga 300 metara. “Ovako nešto u životu nismo vidjeli”, kažu stanovnici.

A graphic image of the amount of #energy released by the #earthquake in #Turkey: In #Hatay, the #earthquakes split the #ground and created a crack 50 meters wide, 40 meters deep and 300 meters long. “We have never seen anything like this,” says a neighbour. #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/zeccQGaJRl

— 🇹🇷 🇬🇧 Turkey Türkiye (@HispanatoliaEN) February 11, 2023