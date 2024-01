Potres probudio Zagorce, fino je zatreslo: ‘Tri sekunde tutnjava’

U noći sa subote na nedjelju se oko 2 sata osjetio manji potres u Zagorju. Isti je potres zaljuljao i Sloveniju, a osjetio se i u Zagrebu.

EMSC na svom Twitteru javlja da se radi o potresu od 2.6 po Richteru na dubini od 10 kilometara, oko 19 kilometara od Varaždina.

“Malo se osjetilo i u Samoboru. Ništa jako, ali dovoljno da se osjeti”, jedan je od komentara na EMSC-u.

— EMSC (@LastQuake) January 7, 2024