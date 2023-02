‘OSJETILI SMO, DA GA NE ZABORAVIMO’ Potres protutnjao sjeverom Hrvatske i uznemirio ljude: ‘Duža tutnjava’

Kako javlja EMSC, potres magnitude 3,1 po Richteru u 16.11 pogodio je sjevernu Hrvatsku.

Epicentar je bio 22 km istočno od Zagreba.

Osjetio se i na Banovini.

Svjedoci na aplikaciji pišu: “Duža tutnjava bez drmanja”, “Osjetili smo ga, da ne zaboravimo”, “kao grmljavina”, “U Petrinji duga tutnjava i podrhtavanje”…

Earthquake 30 km SE of Varaždin (Croatia) 4 min ago (local time 16:11:51). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses.

EMSC (@LastQuake) February 9, 2023