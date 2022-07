POTRES KOD BANJA LUKE, TRESLO SE I U SLAVONIJI! ‘Bilo je kratko’, svjedoci opisivali udar: ‘Malo se osjetilo, ništa strašno’

Nešto malo iza 10 sati došlo je Potresa koji se osjetio u dijelu Slavonije, posebice kod Požege. Epicentar je prema podacima Seizmološke službe RH bio u BiH kod Banja Luke iako je EMSC prvotno objavio kako je potres bio u Hrvatskoj kod Požege.

Prema podacima Seizmološke službe RH potres je ima magnitudu 2.9, a prema prvim informacijama koje je pružio EMSC potres je bio jačine magnitude 3.3.

Seizmolozi su potres okarakterizirali kao slab, a intenzitet u epicentru procijenili su na III-IV stupnja EMSC.

Građani su javljali da se osjetila trešnja u Laktašima.

Svjedoci udar opisuju kao jako kratak.

“Malo se osjetilo, ništa strašno”, napisao je jedan na stranicama EMSC-a.

