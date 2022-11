POTRES IZBACIO SRBE IZ KREVETA! Pošteno ih je streslo, udarili jedan za drugim: ‘Probudio me, majku mu’, građani uznemireni

Dva potresa jačine 3,6 stupnjeva po Richteru pogodila su rano jutros okolinu Aleksandrovca, pokazuju podaci Republičkog seizmološkog zavoda i EMSC-a.

Prvi potres osjetio se u 4.44 sati u nedjelju ujutro, a epicentar mu je bio u mjestu Levići.

Ubrzo je bio praćen drugim potresom u 4.57 sati, čiji je epicentar bio veoma blizu, u mjestu Kamenjača, piše Nova.rs.

Okolina Aleksandrovca pogođena je i prije dva dana nešto slabijim potresom jačine 2,4 stupnjeva po Richteru.

🔔#Earthquake (#земљотрес) M3.6 occurred 22 km W of #Kruševac (#Serbia) 2 min ago (local time 05:57:17). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/c5ixrvNP7f

🖥https://t.co/axDq6TPwOB pic.twitter.com/HnxqsgsA1X

— EMSC (@LastQuake) November 13, 2022