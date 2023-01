POTRES DOK SE JUG HRVATSKE SPREMAO ZA POČINAK! Žestoki potres u Albaniji osjetio se do Dubrovnika, ljudi izašli na ulice: ‘Bilo je zastrašujuće’

Sinoć u 22.37 Albaniju je pogodio umjereni potres jačine od 4.7 po Richteru. Epicentar je bio 29 kilometra od glavnog grada Tirane, na 2 kilometara dubine.

Korisnici EMSC-a javljaju kako se podrhtavanje osjetile sve do Sarajeva, Skopja, pa sve do Dubrovnika.

Neki navode kako je kratko trajao, ali je bilo zastrašujuće.

”Vrlo snažno podrhtavanje, ali traje nekoliko sekundi”, jedan je od komentara.

#Earthquake (#tërmet) possibly felt 22 sec ago in #Albania. Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/W08LdBquWD

— EMSC (@LastQuake) January 15, 2023