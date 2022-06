POTRES DIGAO ZAGREPČANE IZ KREVETA! ‘Zgrada se ljuljala’: Mirnu noć prekinula trešnja i neugodan zvuk

Nešto malo iza ponoći Zagrepčane je iz kreveta digao potres. Kako javlja EMSC, potres je bio magnitude 2.3 prema Richteru. Epicentar se nalazi oko 7 kilometara sjeverno od grada.

Iako slabog intenziteta, kako nam javljaju čitatelji, neki od njih su pomislili kako je riječ o puno jačem potresu udaljenom od Zagreba.

“Nalazimo se u zgradi na petom katu u Dubravi, jako se ljuljalo nakon početne grmljavine”, javljaju neki od njih.

🔔#Earthquake (#potres) M2.3 occurred 7 km N of Zagreb – Centar (#Croatia) 4 min ago (local time 00:03:39). More info at:

— EMSC (@LastQuake) June 18, 2022