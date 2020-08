POTRAGA BEZ TRAGOVA 300-tinjak tragača još ne gubi nadu, ’Istraga za nestalim Poljakom ne staje dok ga ne pronađemo’

Autor: Dnevno/M.V.

Lukasz Dariusz, Poljak je za kojim se već 12 dana traga na Biokovu, a koji još uvijek nije pronađen. Za njim je do sada tragalo 300-tinjak tragača, svakog dana najmanje njih 40. Svi oni na teren izlaze u grupama od četvero, a po izrazito teškom terenu u potrazi im pomažu i dronovi, termalne kamere, pa i potražni pas Kvik.

Kvik na Biokovo kreće svakog jutra oko 3.30 sati jer ne podnosi vrućine, a vraća se izlaskom sunca. On prostor pretražuje sam, a na ogrlicu mu je ugrađena antena i GPS pa se u svakom trenutku zna gdje se nalazi.

Za razliku od njega, službenici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) u zapovjednoj bazi svaki su dan od 0 do 24 sata, dok su na terenu od 8 do 22 sata. Njima su se pridružile i kolege s kontinentalnih dijelova Hrvatske, a u potrazi sudjeluje i policajka Katarzyna Pilipiuk iz Poljske kojoj je ovo već treća sezona u Makarskoj u okviru projekta Sigurna turistička sezona.

“Čim stignemo na teren, iz ruksaka izvadimo dron kojem po GPS-u zadaš rutu i on leti po toj ruti i snima. Rade tri do četiri drona, slika ima puno jer svaki pilot koji je upravljao dronom ili njegov pomoćnik, dužan je pregledati slike jer nam ništa ne smije promaknuti, a što je zahtjevan posao kao i pilotiranje u stijeni. Pametan dron i mi smo pametni, ali Poljaka nema”, rekao je makarski HGSS-ovac Stipe Bušelić za Slobodnu Dalmaciju.

Poljaku se trag izgubio 31. srpnja nakon što odlazi otrčati rutu od 20 kilometara.

“Čovjek je bio sportaš, imao je tu svoju planiranu rutu od 20 kilometara na relaciji Brela-Bukovac-Šćirovac-Sveti Ilija-Motika-Žlib u Velikom Brdu. I sve je on to imao isplanirano na svom satu, ali što se njemu dogodilo kada je uslijed nestanka vode na Vratcama zapadno od Svetog Ilije okrenuo desno na stazu koja je najteža i koja je, statistički, uzela najviše života, e to Bog dragi zna”, govori Ante Kukavica, pročelnik HGSS-a.

“Ma to je takav teren da od čovjeka možete proći tri metra, a ne zamijetiti ga. To su škrape, gudure, oštra stijena, ma očaj”, dodaje.

Ipak, oni u potrazi ne prestaju oa dnevno, osim aktivne potrage pregledaju i od 700 od 6000 komada fotografija Biokova snimljenih dronom dan prije.

“U subotu smo napravili opsežnu potragu kakvu Biokovo do sada nije vidjelo, a tako ćemo i još jedan dan i mislim da nakon toga nema svrhe potrošiti toliko resursa, mada će se potraga i dalje nastaviti”, tvrdi Kukavica koji je prvog dana potrage na teren izašao u 15 sati nakon poziva supruge Lukasza Dariusza koja je supruga kontaktirača u 12 sati i 18 minuta kada joj je kazao da se vraća strmo.

“Supruga ga je zvala u 15 sati i on se već tada nije javljao na mobitel i tada se već pokrenula sva procedura oko akcije”, rekao je dodavši da je prema njihovoj informaciji, Poljak sa Biokova planirao sići Krvavice u Bašku Vodu. Zbog te informacije, spašavatelji su mislili da je zapeo na putu, poskliznuo se ili se sklonio uslijed nevremena, no lokacijom mobitela utvrdili su da se on ipak nalazi skroz visoko.

HGSS-ovci u svojoj potrazi koriste radio stanice od kojih svaka može izdržati 24 sata bez punjenja baterije, a nose i rezervne baterije pa u planini bez punjača mogu biti dva dana. Njih pak na planinu spustio helikopter, a u bazu se pak vraćaju pješice.

Iako umorni i bez točne rute kojom se nestali muškarac kretao, s istragom nastavljaju i nakon sada skoro 14 dana.

“Nakon svih iscrpljenih resursa i analiza s terena, potraga se nikada ne prekida dok osobu ne pronađemo, već se nastavlja smanjenim intenzitetom”, zaključuje Kukavica.