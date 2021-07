POTPUNI SHOW! BAGO PRED SVIMA NAPAO TOMAŠEVIĆA: ‘Slušate li vi što govorite?’

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević održao je prvu konferenciju nakon mjeseca dana svog mandata.

Prvi je govorio zamjenik Luka Korlaet.

“Pregledi svih oštećenih zgrada su pri kraju. Popis zgrada će sada biti kompletiran. Intenzivirana je komunikacija s ministarstvom i Fondom za obnovu. S njima se odrađuju redovite koordinacije.

Angažirani su razni stručnjaci iz struke koji će pospješiti rad Fonda. Oformljeni su mobilni timovi koji će ići od vrata do vrata i koji će ispunjavati prijave za sve one koji to još nisu učinili.

Započelo je uklanjanje ruševina i pronašli smo na žitnjaku jednu česticu gdje bismo željeli deponirati građevinski otpad. Treba nam još dozvola ministarstva. Nabavit će se i dvije drobilice za usitnjavanje tog materijala. Raspisat će se i natječaj za njihov najam. Radimo na sedam frontova što se tiče obnova i vjerujem da je energija dobra”, rekao je zamjenik Luka Korlaet.

Preustroj uprave

“Već je dosta tematizirano, ali s obzirom na financijsko izvješće jedna od prvih odluka je bila formiranje nove uprave Holdinga. Rekli smo raspisati novi natječaj, ali nova uprava se doista uhvatila u koštac. Raspisali smo natječaj za tri člana uprave. Tražimo stručnjake, stiglo je 56 prijava, a nakon toga kreće selekcijski proces. Ideja da imamo petero članova uprave.

“Što se tiče preustroja, uprava sa 27 ureda je zaista velika i to je otežavalo poslovanje. Zato sada imamo prijedlog ustrojstva sa 16 ureda. Želimo raditi na efikasniji način, a ovo je samo prvi korak prema preustroju. Postoji pre velik broj upravljačkog kadra. Sve te stvari, pa i nekakav ustroj ureda je ono što nas čeka u narednim koracima. Dosta smo govorili o činjenici da smo naslijedili pročelnike koji se ne mogu samo tako razriješiti. Uspjeli smo razriješiti 10 pročelnika. Za njih pet će biti raspisani natječaji, a za ostale krajem kolovoza jer ljeto nije vrijeme za kompetitivne natječaje. Smanjit će se plaće rukovodećim kadrovima, prije svega pročelnika i savjetnika. Mnogi od njih imaju veću plaću od gradonačelnika, a želimo smanjiti i vijećničke naknade. Predstavit ćemo uskoro taj prijedlog. Radi se o uštedama od otprilike 20 milijuna kuna godišnje”, rekla je zamjenica Dolenec.

Tomašević

Tomašević je govorio o voznom parku.









“Predsjednici gradskih četvrti koristili su službene automobile od 0-24. Vratili smo sve ove luksuzne automobile. Mi imamo Reanult Megane i Octaviu za predsjednika Skupštine. Dobro da smo vratili automobile jer su bili ozvučeni kao što vidite”, našalio se Tomašević.

“U potpunosti smo promijenili sastav Povjerenstva za davanje u zakup, nijedan član nije ostao. Čeklić je imala ugovor o djelu, a tu je imala ured koji je pretresan kad je uhićen. Postavlja se pitanje kako je imala ured. Promijenit ćemo odluku da se onemogući podnajam za kućice i druge objekte kojima se, prema USKOK-u, provodio reket i za vrijeme Adventa i nekih drugih manifestacija. Sve troje uhićenih gradskih zaposlenika su suspendirani, to su Krajina, Barun i Šulentić”, rekao je.

Financijska slika

“Financijska slika Grada i Holdinga nije dobra. Ovo zaduženje je bilo za likvidnost, najesen ćemo gledati s bankama za refinanciranje koje će biti dugoročno rješenje kako bismo mogli restrukturirati financije Grada i Holdinga. Dobili smo prvi prijedlog smanjenja troškova od pročelnika kojim nismo zadovoljni. Planirano je 0 kuna za Zagreb iz Fonda solidarnosti, cilj je povući novac”, rekao je Tomašević.

“Potraživanja prema ZET-u i Holdingu su prebačena na ovu godiunu, a moramo vratiti i pozajmicu državi. Razgovaramo s bankama i Ministarstvom financija, razgovori idu dobro”, poručio je.









“Zadnjih par mjeseci odluke se nisu ni donosile, nakon smrti Bandića odluke se nisu donosile. Imali smo samo nekoliko dana da riješimo spor između Velike Gorice i Zagreba, da nismo prekinuo bi se prijevoz ZET-a iz Velike Gorice”, rekao je.

“Imali smo gradonačelnika kojem je plaća bila džeparac, pa je došlo do anomalija da mu savjetnici imaju plaće veće od gradonačelnika. Plaća od 20 tisuća kuna je anomalija”, rekao je Tomašević.

“Vijećničke naknade će biti ograničene, a ukinut ćemo vjerojatno i mjeru “Roditelj odgajatelj”, rekao je Tomašević i zaključio kako je ovo pregled stanja njihovog rada. Dodao je da se pročelnike ne može samo tako smijeniti, ali da su ipak na ovaj ili onaj način 10 smijenili.

Novinari su ga pitali žali li zbog kadrovskih odluka.

Rekao je kako drugačije nije moglo i da je bilo potrebno hitno postaviti novu upravu te da prema Zakonu nije moglo drugačije.

“Prema Zakonu gradonačelnik sam bira upravu, a zašto se sada odjednom to iznosi pred Povjerenstvo. Prije to nije bilo tako, znao bi jer sam bio u Skupštini. Sada HDZ tvrdi da je to izigravanje zakona. Kako to da su dozvoljavali to Bandiću, a sada mene prozivaju? Očekujem da će povjerenstvo reći da nismo prekršili nikakvu proceduru. I samo je povjerenstvo nekoliko dana da se taj sporni članak briše iz Zakona”, rekao je Tomašević .

“Poštujem odluku povjerenstva, ali spreman sam i na Upravnom sudu osporavati taj članak Zakona jer nije jasno čija je to ingerencija. Do sada su upravu birali lokalni čelnici”, rekao je Tomašević.

Bago: “Jel vi slušate sebe?”

“Nije rekla da je to greška koliko ja to znam, ono što je nama bio cilj pri odabiru je to da javni bilježnik bude netko od povjerenja. Javni bilježnici su nositelji javnih službe i ne postoji nikakva procedura javne nabave. Nisam vidio nikakav problem tu. Ona neće obavljati nikakve javnobilježničke poslove dok god je on član Nadzornog odbora.

“Jel vi slušate što ste rekli?”, pitao je Bago.

“Što su ostali javni bilježnici suspektni”, dodao je Bago.

“Kako ništa ne bi bilo sumnjivo, dogovorili smo da neće obavljati nikakve usluge, koja stranka je postavila takve standarde”, rekao je Tomašević.

“Možemo li očekivati još takvih slučajeva”, pitali su novinari.

“U ovoj kampanji je Most imao nula donatora, kao i Bandić i Škoro, a mi smo imali preko 1500. Znači li to da nitko od tih građana više ne smije biti odabran u Upravu bilo čega. Neka povjerenstvo to razjasni. Imenovao sam sve ljude stručno”, rekao je Tomašević.

“Ukinuli ste ured za demografiju i EU fondove, a Ured za kulturu ste ostavili?”, rekao je novinar.

“Tomašević je rekao kako je bilo najbolje da priprema EU projekta ide u stručnu službu grada, a Ured za kulturu će se pripojiti drugom također”, rekao je Tomašević. “Njihovi programi idu dalje, samo će to biti sektor u zajedničkom spojenom uredu. To je i put prema digitalizaciji”, zaključio je Tomašević.