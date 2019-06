POTPUNI OBRAT U VIROVITIČKOM SLUČAJU: Je li se ‘Kirinova zavjera’ pretvorila u zavjeru novinara?

Autor: Aleksandar Ajdarić

Sutra u Virovitici slijedi politička kulminacija u slučaju pronevjere milijuna iz gradske blagajne i samoubojstva Siniše Palma. U 16.30 sati počinje redovna sjednica Gradskog vijeća na kojoj će oporba i novinari ‘razapeti’ gradonačelnika Ivicu Kirina, ali ostaje za vidjeti što će im on odgovoriti.

Nakon samoubojstva virovitičkog pročelnika za financije i gospodarstvo, 37-godišnjeg Siniše Palma te nestanka više milijuna kuna iz gradskog proračuna, javnost bi sutra mogla dobiti prve konkretne odgovore od najodgovornijeg u cijeloj priči, a to je gradonačelnik Virovitice, Ivica Kirin. Sutra u 16.30 sati počinje redovna sjednica Gradskog vijeća, a prva i najvažnija točka na dnevnom redu je ona o krađi novca iz gradske blagajne za što je Kirin optužio osobu od svog najvišeg povjerenja, pokojnog Sinišu Palma.

Oporba na ovom slučaju “oštri noževe” već dva tjedna, očekujući izravne odgovore od Kirina, a kako im nije prošao zahtjev za izvanrednom sjednicom, morali su strpjeti do 18. lipnja. Zahtjev za ostavkom bit će sutra, sasvim sigurno, najspominjanija formulacija među oporbenim vjećnicima. U taj mali gradić u utorak će se sjatiti i sva sila novinara. Dolaske su potvrdile sve veće nacionalne televizije, kao i novinari iz najutjecajnijih tiskovina i portala.

Kirinu sutra doista neće biti lako, ali s njim nitko neće previše suosjećati s obzirom da je upravo on cijelu virovitičku, ali i širu javnost, cijelo ovo vrijeme držao u neizvjesnosti. Ni s kim nije želio razgovarati, osim što je preko PR službe poslao dva priopćenja u kojima konstatira krađu novca za što je, na neprimjeren i neprofesionalan način, optužio Siniša Palma.

U međuvremenu, ICV (Informatiuvni centar Virovitice) iznosi niz informacija, potkrijepljenih dokumentima, koji govore da je Palm, kao prvi operativac gradskih financija, sredstva iz poslovne banke koja su sjedala na račun Grada, prebacivao sebi, a originalne izvode lažirao. Na taj je način zavarao Državnu reviziju, ali i interne kontrole, koje su uvijek davale pozitivna izvješća o poslovanju Grada, piše ICV.

Osim toga, i Dnevno je došlo do informacija kako je Palm doista kockao jer ga je u kladionicama vidjelo više različitih ljudi. Međutim, ICV donosi i dokumente koji to potvrđuju.

“Palm je ukradeni novac koristio za svakodnevnu kocku, klađenje u kladionicama i online. Svjedoci tvrde kako su ga znali često viđati na bankomatu poslovne banke u centru Virovitice, nekad i po više puta u jednom danu. Kladio se na sve – casino, nogomet, košarku, hrvanje. Prema dokumentima koje imamo u posjedu, S. Palm koristio je ogromne količine novca. Kladio se stalno i nije mogao prestati. Primjerice, samo na jedan listić uplatio bi i po 10.000 kuna, a na njegovim listićima često su se nalazili parovi s velikim koeficijentima. U isto vrijeme, imao bi nekoliko aktivnih listića od kojih bi jedan bio dobitan. Dovoljno da nastavi trošiti dalje.Koliko je to uzelo maha, najbolje pokazuju dokumenti od 30. svibnja ove godine, samo dan prije negoli će si oduzeti život. U 11:30 minuta račun mu je prazan, točnije, ima jednu kunu. Uplaćuje 14.000 kuna s kartice i troši ih na listić. Gubi. Ponovno uplaćuje novac na račun, 6.000 kuna. Opet gubi. Zatim uplaćuje 10.000 kuna, ponovno sav iznos stavlja na listić i gubi. U tom danu, pokazuju podaci, izgubio je 78.000 kuna, koje je na svoj račun uplatio iz drugih izvora – računa ili kartice. No, nije samo gubio. U istom danu, nešto prije 15 sati, dobio je 103.000 kuna. Tada, u nešto više od sat vremena, uplaćuje svu tu svotu na osam listića i sve gubi. Tada opet uplaćuje novac u kladionicu. U tom danu, ukupno je dobio 350.166 kuna i sve ih izgubio. Dan završava s 1,28 kuna na računu. Toga dana, ako se uzme u obzir novac koji je uplatio na svoj račun iz drugih izvora (kartice i računa) te onaj koji je dobio, ukupno je prokockao 428.166 kuna“, napisao je ICV u subotu.

Nakon elemenata pronevjere i kockanja, u javnosti se spominje i treći bitan element u cijeloj priči, a to su dva oproštajna pisma koja je Palm navodno ostavio u svom automobilu te ladici radnog stola.

“Iz više neovisnih izvora dobili smo potvrdu o postojanju poruke i njenom istovjetnom sadržaju. Bila je ispisana u službenom rokovniku koji je, uz njegove osobne stvari, pronađen u njegovom automobilu, parkiranom nedaleko od mjesta tragedije. Na jednoj od stranica bila je napisana poruka kojom u suštini Palm priznaje da je svjestan svega što je učinio, da mu je žao zbog toga te da se nada oprostu. Poruka je sadržavala i potpis, naočigled identičan onome koji je koristio na službenim dokumentima. Sličnu poruku, što nam je također potvrđeno iz više neovisnih izvora, Palm je ostavio i na svome radnom mjestu. Pronađena je također u ponedjeljak, četvrti dan njegova nestanka, a u njoj je pisalo da žali zbog svoje slabosti”, piše ICV.

S obzirom da je sve ove tvrdnje, sazdane u jedan dojmljiv istraživački tekst, koje praktički objašnjavaju cijeli slučaj, iznio portal koji je službeno glasnik Grada Virovitice, naravno da smo posumnjali u vjerodostojnost svega objavljenog. Posebice upadaju u oči ispisi uplata kladioničarskih listića kada i malo dijete zna da kladionice i zakonom i vlastitim pravilnikom ne smiju otkrivati takve podatke nikome, ponajmanje novinarima, osim policiji, koja je uvijek iznad svega.

Nazvali smo uredništvo portala kako bismo doznali na koji način posluju, odnosno kakva je njihova zavisnost od Uprave Grada. Rečeno nam je da je Grad Virovitica u 25-postotnom vlasništvu ICV-a, ali da se ne financiraju izravno iz proračuna već putem godišnjih dotacija na natječaju kao i svaki drugi medij u Gradu i okolnim općinama. Odnos s gradonačelnikom opisuju kao ništa više nego profesionalan. Kažu nam kako je tekst rezultat desetodnevnog istraživačkog rada na kojemu je radila novinarka sa 16-godišnjim novinarskim iskustvom iz najvećih hrvatskih tiskovina, s nekoliko završenih edukacija o istraživačkom novinarstvu i, jasno, diplomom novinarstva.

Rečeno nam je i nešto jako zanimljivo.

“Sve tragove i indicije o oproštajnom pismu, uplatama u kladionicama i lažnim transkacijama iz gradske blagajne koje smo imali prije početka istraživanja, imali su i svi drugi novinari u zemlji. Razlika je samo u tome što smo se mi potrudili dobiti i potvrde o tim indicijama dok drugi novinari to nisu htjeli ili mogli napraviti. Mnogima je odgovaralo da se oko ove priče podgrijava atmosfera zavjere i misterija”, rekla nam je sugovornica iz ICV-a kojoj nećemo otkriti ime iz kolegijalnih razloga.

Slijedi li nam nevjerojatan obrat u ovoj priči? Taj da se početne sumnje u zavjeru Gradske uprave, inscenaciju samoubojstva i “pakiranje” mladom pročelniku mogu pretvoriti u zavjeru samih novinara koji su namjerno minirali otkrivanje istine. Jer mediji nikada nisu voljeli Kirina baš kao što ni on nije volio njih. Moglo bi se pokazati kako je obostrano nepovjerenje između medija i Ivice Kirina, a koje je poput čudovišta raslo dugi niz godina – ubilo istinu. Baš kao i u ratu, istina je postala prva žrtva.

U ovom slučaju bi se najjednostavnije objašnjenje moglo pokazati i kao istinito. A to je da je Palm doista bio ovisnik o kockanju koji je svoju poziciju i blizinu milijunima gradskog novca iskoristio za svoj porok. Je li Palm oduvijek kockao pa mu je pozicija šefa za financije sjela kao naručena ili ga je Kirinovo postavljanje na tako zahtjevnu poziciju gurnulo preko ruba njegove labilnosti i odvelo u ralje kocke? To će ostati vrlo vjerojatno nepoznato, no to možda u cijeloj priči i nije toliko važno.

Vratimo se na početak priče. Kirin će sutra odgovarati pred oporbom i novinarima, a neka od pitanja bi mogla biti sljedeća: Koliko je točno novca ukradeno? S obzirom da je riječ o milijunima, kako će Grad funkcionirati u narednom razdoblju i hoće li plaće vatrogasacima, učiteljima i liječnicima doći u pitanje? Kako to da nitko u Upravi nije primijetio da nedostaje tako velik novac? Ako je banka obavijestila Kirina o financijskim nepravilnostima, zašto to nije učinila ranije s obzirom da je novac nestajao godinama?

Oporba će nakon nekoliko sati žučne rasprave sasvim sigurno zahtijevati Kirinovu ostavku koji je, bez sumnje, a što je i sam priznao, politički jedini odgovoran u ovome. A kada prođe sjednica, kada oporba ispali i posljednji metak prema Kirinu i kada novinari ispišu svoje tekstove, sve će sve oči biti uprte u središnjicu HDZ-a u Zagrebu.