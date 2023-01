POTPUNI KOLAPS U AMERICI, SVI AVIONI PRIZEMLJENI! Ovo se ne pamti: Ljudi su izvan sebe, ovo će ih jako skupo koštati

Svi domaći letovi u SAD-u zaustavljeni su do devet sati po lokalnom vremenu zbog greške u sustavu obavijesti nacionalnog kontrolnog sustava za zračne misije.

Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) kaže da radi na vraćanju sustava koji upozorava pilote na potencijalne opasnosti na rutama leta nakon prekida rada diljem zemlje, piše BBC.

U priopćenju je FAA rekla da su se neke funkcije počele vraćati na mrežu, ali “operacije Nacionalnog sustava zračnog prostora ostaju ograničene”.

American Airlines je objavio da je prekid utjecao na “sve letove uključujući sve prijevoznike”, dok je prijevoznik United Airlines rekao da odgađa sve domaće letove dok ne dobije više informacija od FAA-e.

Teksaška međunarodna zračna luka Austin-Bergstrom potvrdila je u tweetu da “prekid rada FAA-e uzrokuje zaustavljanje na zemlji u AUS-u i drugim zračnim lukama diljem zemlje.”

#AUSAlert: An FAA system outage is causing ground stops at AUS and other airports across the country. Arriving & departing passengers can expect delays this morning & through the day.

✈️ Please stay in contact with your airline & check your flight status before heading to AUS.

— Austin-Bergstrom International Airport (AUS) (@AUStinAirport) January 11, 2023