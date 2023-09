Potpuni kaos oko dvoje nestalih u Dubrovniku: ‘Nećete lešinariti, riješili smo enigmu’

Jedanaestero turista u Dubrovniku u ponedjeljak poslijepodne unajmilo je kajake neposredno prije nego što je zapuhala jaka bura. Nedugo potom, nedaleko od stare gradske jezgre su se isprevrtali: dio njih je nestao, a dio se spasio dočepavši se kopna otoka Lokruma.

Prema neslužbenim informacijama spašeno je njih devet, dok je potraga – sve do jutros – nastavljena za preostalih dvoje. Također, isti izvor kaže kako nestale osobe nisu bile u skupini s vodičem, nego su kajak unajmile samostalno.

Dubrovčani su burno reagirali, pitaju se koja je od četiri tvrtke koja se bavi iznajmljivanjem kajaka po takvom vremenu neiskusnim turistima iznajmila plovila i pustila ih na more. Društvene mreže gore od osuđujućih komentara, budući da nije prvi put da se ovakvo što događa, a najgore od svega je što u prvim satima potrage nitko nije znao reći koliko je zapravo ljudi izašlo na more, kao niti u koliko kajaka.





Iznajmljivači: ‘Mi smo riješili enigmu’

Tako nam je dubrovačka policija tijekom jutra, nešto iza 9 sati, potvrdila kako “misle da tragaju za dvoje nestalih”. Potragu su nastavili od ranih jutarnjih sati, međutim, ne samo na moru, nego i na kopnu. Neslužbeno, policija je čak molila i privatne i fizičke osobe koje pružaju smještaj turistima da se jave ukoliko im se gosti nisu javili ili vratili u smještajne jedinice.

“Prema informacijama koje smo mi uspjeli prikupiti i za koje se nadam da su potpuno točne, ali su jedine s kojima raspolažemo, ukupno je bilo 11 kajakaša, od kojih je devet uspješno na kopnu spašeno ili su sami izašli. Nitko od njih nije zatražio liječničku pomoć, a mi još tragamo za dvije osobe. Spašeni su rekli da ih je more iznenadilo”, rekla nam je glasnogovornica PU Dubrovačko-neretvanske Andrijana Biskup te potom dodala kako su na koncu od iznajmljivača ipak uspjeli dobiti informaciju o koliko se izletnika radi.

Istovremeno, od koncesionara za iznajmljivanje kajaka dobili smo suprotnu informaciju. Oni su nam i prije policije, a i prije Lučke kapetanije, rekli da je potraga obustavljena.

"Dakle, mi smo upravo riješili enigmu, ljudi su na sigurnom, dobit ćete službeno od kapetanije, na moru smo od ranih jutarnjih sati. O našem kolegi koji je pustio ljude na more… nećete lešinarit po ljudima, niti ćemo mi govoriti čiji su to kajaci. To je totalno nebitno, ljudi su živi i zdravi, hvala lijepo, nemojte nas zvati više. Mi nismo ovlašteni reći službeno", rekao nam je jedan od iznajmljivača kajaka koji ove kajake, kako kaže, nije iznajmio.









Na ponovljeno pitanje jesu li svi nestali ljudi pronađeni, osoba s kojom smo razgovarali, a koja nam se nije htjela predstaviti, kazala nam je kako se “ljudi nisu niti trebali tražiti jer je kajak bio vani”. “Mi koncesionari koji nisu iznajmili taj kajak, od ranog jutra smo na moru, nije nitko stradao”, zaključio je muškarac.

Lučki kapetan za konfuziju optužio novinare

Na koncu je informaciju potvrdila Lučka kapetanija, tj. lučki kapetan Mato Kekez nekih sat vremena poslije našeg razgovora s iznajmljivačima.

"Na Lokrumu je nađen kajak dvosjed s kompletnom opremom u kraju što daje za pretpostavku da taj kajak uopće nije bio u moru i da su osobe normalno pošle s Lokruma. Tragalo se za osobama, ali kajak nije bio nađen. Kajak je kasnije nađen na kraju, a ne na moru."









Zanimljivo, Kekez za cijelu konfuziju optužio je – novinare.

“Kad traje potraga, dok se sve to organizira, protekne neko vrijeme. Plus ako navrnu novinari sa svojim pitanjima, onda još sporije ide, što nama otežava što brže naći ljude. Nama je bitan svaki trenutak jer postoje podaci o tome koliko ljudsko tijelo može podnijeti u moru. Zato nam je bitan svaki trenutak, a ne gubiti vrijeme na nešto što nam nije važno.”

Na pitanje hoće li netko biti sankcioniran, Kekez je kazao kako za takvo što nema osnove.

“Nemamo propisano ništa da bi njega snakcionirali jer on je legalno iznajmio kajake. Korisnici su to uredno platili, izašli na more, njihov je rizik. Jedino što su trebali sugerirati na vremenske prilike, jesu li to napravili ili nisu, mi to ne znamo, oni tvrde kako jesu sugerirali”, kazao je.