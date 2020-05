POTPUNI KAOS! Ministarstvo: ‘Ako ne morate, ne šaljite djecu u školu i vrtiće’! Ravnatelji i učitelji šokirani

Autor: Dnevno

Škole imaju tek pet radnih dana da se pripreme za nastavu, a usput se pitaju jesu li mjere provedive.

“Mi u nižim razredima od 1. do 4. imamo 15 razrednih odjela i bojim se da će to biti malo komplicirano ako se javi prevelik broj učenika. Postoji mogućnost da djeca više neće biti u razredima kao što su sada jer ako se iz jednog prvog razreda javi četvero djece, iz drugog razreda četvero djece onda ćemo ih skupit u jednu grupu. To znači da postoji mogućnost da učiteljica koju su imali do sad više neće biti ista za dio djece“, kaže Krešimir Supanc iz OŠ Jure Kaštelana.

Dio učiteljica radit će u školi, a dio na online nastavi. Tako je barem zamišljeno, no već u startu pojavljuju se problemi.

“Nama se na nivou 4. razreda javilo više od 30 učenika za nastavak nastave od 11. svibnja, a imamo samo tri razreda dakle tri učiteljice“, kaže Supanc.

“Oni su otvorili škole i nadaju se da se ništa neće dogoditi, i da će im doći taman devetero učenika po razredu, za bilo koju drugu situaciju apsolutno škole nisu spremne“, kaže Ana Tuškan iz Sindikata hrvatskih učitelja.

Mjere higijene trebali bi provoditi s osobljem kojeg kronično nedostaje.

“Zabrana je zapošljavanja, mi imamo ogroman bunt prijava pomoćno tehničkog osoblja koji su razvili mnoge kronične bolesti od toga što rade iznad propisane norme“, kaže Tuškan.

Sva higijenska i dezinfekcijska sredstva trebale bi nabaviti same škole ili osnivači škola.

“Što se tiče zagrebačkih škola mi ćemo biti spremi 11.“, tvrdi Ivica Lovrić iz Ureda za obrazovanje Grada Zagreba.

U Zagrebu 23 osnovne škole nakon potresa nisu upotrebljive. Gdje će tko, već su objavili na mrežnim stranicama Grada. Točno se zna ići će ili u najbliže osnovne škole koje nisu oštećene ili čak i u neke srednje škole pa će se ići u 15. gimnaziju, u zgradu Prirodoslovne škole Vladimira Preloga. Propisano je također da bi se rad trebao organizirati u turnusima i po sedmodnevnim ili četrnaestodnevnim smjenama. Sindikati se pitaju kako.

“Osim što je to problem na kojeg još uvijek ne postoji odgovor, problem je u tome što uopće ne postoji analiza visoko rizičnih skupina zaposlenika, i onih starijih zaposlenika“, kaže Tuškan.

U uputama pak ništa ne piše o prijevozu.

“Mi smo sinoć već uputili od gradskog ureda za obrazovanje upit i zamolbu za pojašnjenjem te odredbe, odnosno da nam se pojasni da li se djeca mogu prevoziti autobusima“, rekao je Lovrić.

Jedni će od doma, a drugi iz klupa pratiti nastavu dok će biti vrednovani po jednakim kriterijima.

“To je zapravo jedan kaos, ne daje učenicima pravo na jednako obrazovanje“, kaže Tuškan.

Za tek nešto više od 30 dana nastave uložit će se izgleda opet lavovski napor učitelja i roditelja jer sada je zapravo sve na njima.

Za Dnevnik Nove TV o tome je govorila savjetnikom ministrice obrazovanja Markom Košičekom.

Na pitanje kako će jedna nastavnica voditi nastavu uživo i online Košiček kaže da je ovo bila izazovna školska godina i ovo je već treći koncept nastave.

“Imali smo kurikularnu reformu, zatim skok na daljinu, a sad prelazimo na mještoviti model“, rekao je Košiček i objašnjava kako će učitelji raditi s do devetero učenika u školi, ostatak razreda će biti u nastavi na daljinu te ističe da se bitno sinkronizirati s nastavom na TV-u i davati iste zadatke svima.

“Vrednovanje će biti isto. Vrednuje se aktivnost, vrednuje se jedan veći projekt na kojem će raditi”, kaže savjetnik ministrice te dodaje da je važno da učenici prođu iste sadržaje, to jest, ishode.

Preporuka je da u učionici ne bude više od devet učenika, ali to u stvarnosti možda nije izvedivo.

“Živimo u izvanrednom stanju, jednom ružnom snu iz kojeg se svi jedva čekamo probuditi, ali nažalost to buđenje nije preko noći, nego će vjerojatno trajati nekoliko tjedana ili mjeseci. U prvoj fazi važna je disciplina, odgovornost i međusobni dogovor i suosjećanje”, kaže Košiček i apelira na roditelje koji rade od kuće ili imaju bake i djedove koji mogu pripaziti na djecu da ih ne šalju u škole i vrtiće jer postoje roditelji koji ne mogu to organizirati. Ove mjere vrijede dva tjedna, ističe zamjenik ministrice i dodaje kako će se možda do kraja školske godine svi vratiti u školske klupe.

U ovim uvjetima higijena je na prvom mjestu, a školama kronično nedostaju čistačice. Hoće li ministarstvo poduzeti nešto da ih se zaposli više?

Košiček kaže da će vidjeti o kakvim se problemima radi, ako postoje, te ističe da će u školama biti upola manje učenika, a higijenski uvjeti moći će se organizirati.

“Voda, sapun, sredstva za čišćenje i dezinficijens za ruke. Tu se ne radi o nekim prevelikim higijenski mjerama”, kaže savjetnik ministrice te dodaje kako je najveća zaštita odgovornost i držanje fizičke distance između grupa.

Djelatnike zbunjuje i mjera o radu u turnusima, to jest, u timovima koji bi trebali raditi sedam ili 14 dana.

“To je mjera koju je HZJZ stavio u svoje preporuke koje se odnose općenito i na druge organizacije, tu se u prvom redu misli na tehničko administrativno osoblje. Dakle ako u školi imamo dva računovođe, ne moraju oba biti u školi u isto vrijeme”, zaključuje Košiček.