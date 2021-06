POTPUNA NEVJERICA! MAMIĆEV ODVJETNIK ŠOKIRAN! ’Prije pola sata sam saznao za ročište. Nisam znao da će biti uključen i Mamić’

Autor: M.V.

Veljko Miljević, odvjetnik Zdravka Mamića novinarima pred zagrebačkim sudom obznanio je kako je on sam, te djelatnici njegova odvjetničkog društva, uzeti kao svjedoci u slučaju proitiv braće Mamić.

Tvrdi kako je pola sata prije nego se održava ročište o određenju istražnog zatvora, bio upoznat s istim te da je žurno došao na sud. “Kako sam zamoljen da dođem ovdje, a imam punomoć za istupanjem Zdravka Mamića, uspio sam na vrijeme stići, ali osoba iz moga ureda me je izvijestila minutu dvije prije četiri da se zamjenica ravnateljice Uskoka protivi tome da na bilo koji način, ja ili bilo tko drugi iz mog odvjetničkog društva, koristi to pravo”, rekao je.

Govori kako nije ni znao da će u istrazi o sucima, biti uključen Zdravko Mamić, a tek mu nije bilo poznato da će u istu uključiti i Zorana.

Kolizija procesnih uloga

Ističe kako u rješenju o provođenju istrage, stoji kako u određenim okolnostima, mogu ispitati njega kao svjedoka, a možda i nekoga iz njegove odvjetničke tvrtke. “U tom slučaju postoji kolizija procesnih uloga i ne mogu ispuniti funkciju koju me Mamić zamolio. Ne smije se dogoditi da nitko ne zastupa interese osumnjičenog, mora imati branitelja po službenoj dužnosti, a branitelji su tu, i za Zdravka, a budući da sam putovao ovdje, me nazvao kolega, branitelj Zorana Mamića. Pitao me znam li za ročište, a ja sam bio obaviješten prije deset minuta. Molio me da ga netko mijenja dok on ne dođe. Sudac istrage je bio stava da ne bi ni to moglo, a da su sva prava obrane zagarantirana Mamiću”, tvrdi dalje.

Pojašnjava potom kako se u procesu mora donijeti osnovni akt iz kojeg proizlazi osnovana sumnja, a sada on postoji. “Onda se može donijeti rješenje o provođenju postupka u odsutnosti, a može se donijeti tjeralica, a nakon toga i u postupak izručenja, kako je to propisano čitavim nizom što međunarodnim što domicilnim zakonima”, zaključuje.