‘POTPREDSJEDNIK VLADE NEMA ŠTO TRAŽITI U GRUBORIMA!’ Ćipe žestoko opleo po Medvedu, preko ovoga mu neće prijeći: ‘U svakoj drugoj rečenici vam je Andrej Plenković’

Autor: Dnevno.hr/D.V.

Neka tko se nije posljednjih tjedan dana zamjerio Hrvoju Zekanoviću koji je danas “eruptirao” na sjednici Sabora. Iako su saborske klupe bile poluprazne, Zekanović je odlučio otresti sve što mu je na duši, a onda se na koncu zakačio s dežurnim Mostovcima Nikolom Grmojom i Mirom Buljem.

No, idemo po redu.

Prvo su Zekanovića jako zasmetale fontane, točnije svjetonazor Tomislava Tomaševića.





“Na zagrebačkim fontanama za blagdan Svih svetih proteklih godina su bile projicirane slike svetaca, no ovog blagdana ne. Kao što je zabranio slike svetaca, Tomašević je zabranio i zastave hoda za život i isključivo postavljao zastave duginih boja. Murali s našim herojima, izdvojit ću jednog, a to je general Praljak, se uporno prekrivaju bijelom bojom i to je jedino što danas zagrebački gradonačelnik radi, a da je vidljivo. A ono što je nevidljivo jest golem problem zbog goleme hipoteke od 300 milijuna eura na koju je Grad stavio svoju najvrjedniju imovinu”, pobrojao je član Hrvatske Demokršćanske stranke.

‘Vi ste sramota za politiku’

A onda se nameračio na Mostovce.

“Bila je sjednica Odbora za gospodarstvo gdje su kolege koje vode Antikorupcijsko vijeće imale priliku 20-ak puta i van Poslovnika ulaziti u konverzaciju s ministrom Filipovićem, a podsjetit ću kako ti isti funkcioniraju kada imaju mogućnost upravljanja sjednicom pa na Antikorupcijskom vijeću eliminiraju sve svoje neistomišljenike. Podsjetit ću i kako Grmoja nije, iako se obvezao, na prošloj sjednici Antikorupcijskog vijeća donio zaključak o pozivanju bivših Mostovih ministara i Bože Petrova da čujemo tko je odgovoran za gašenje sisačke rafinerije i za dvije milijarde kuna iz proračuna, a oni su odgovorni”, poručio je Zekanović.

Grmoja mu naravno nije ostao dužan pa mu je uzvratio da “ga se HDZ srami pošto u ponedjeljak nije bio na Odboru za gospodarstvo”.

“Da ste bili vidjeli biste da sam za razliku od vas ja bio pristojan. Ali očito toliko sramotite HDZ i očito vas se srame da vas više ne šalju”, rekao je Grmoja, na što mu je Zekanović odbrusio da je on “sramota za politiku, Sabor i Metković”.

I Bulj na nišanu

Koju minutu kasnije prozvao je Bulja za populizam, nakon što se Mostova požalio da će “Dalmatinci morati plaćati skuplju struju”.









“Bulj je ovo ljeto dijelio alkaricu, 200 kuna svakom umirovljeniku u Sinju. Pa vi kao gradonačelnik ako imate novaca dijelite ga slobodno. A ovdje je interesantno kako ste zaboravili na hladnu Slavoniju, još hladniju Liku, Gorski kotar. Pa s obzirom da ste dobar menadžer, možda u proračunu Sinja ima viška novaca pa ga podijelite”, poručio mu je Zekanović, na što je Bulj dodao da je “osim alkarice podijelio i uskrsnice, božićnice pa otvorio i prvi vrtić”.

“Završit ćeš kao Kerum”, viknuo mu je Zekanović pa ga još iz klupa posprdno zvao Kerumom.

Ćipe ukorio Medveda

Uime Domovinskog pokreta na sjednici je o ratnim vojnih invalidima govorio i Stipo Mlinarić Ćipe, osvrnuvši se na vlastite izjave od prošloga tjedna koje je ovaj put obrazložio i “ispričao se” za grešku izrečenu na press konferenciji.









“Rekao sam da 20-postotni HRVI imaju 171 kunu. Ispričavam se, dobio sam na stotine poruka od tih dečki koji primaju 117 kuna. Ja im se ovim putem ispričavam na svom gafu. Napravio sam još jedan lapsus na tiskovnoj konferenciji kada sam rekao da HRVI nemaju svoj sindikat. Imaju ga u Zadru, gospodin Mate Debeljak vodi Sindikat hrvatskih veterana, ali, nažalost, oni nikada neće sjesti spremijerom Andrejom Plenkovićem ili s bilo kim drugim”, poručio je Ćipe.

A onda se dotaknuo Jadranke Kosor i rekao kako je “skinula 10 posto od mirovina i ni to nije vraćeno HRVI-ima”.

“Ni to im nije vraćeno, ali s kim je naš vrli ministar okružen nisam ni očekivao bolje”, mišljenja je Ćipe. Osvrnuo je i na izjavu ministra Medveda koji je rekao kako je “Mlinarić potpuno dezorijentiran u prostoru i vremenu, i zlonamjeran u iznosu neistina o odnosu ministarstva branitelja i Tome Medveda i hrvatskih branitelja”.

“Zamislite moje sramote! Pa ja sam očekivao ministre Medved da, kada ste poslije šatora došli biti ministar branitelja, da ćete biti jedan pravi ministar branitelja jer ste pravi hrvatski general, a ne da će vam biti u svakoj drugoj rečenici Andrej Plenković!”, kazao je Mlinarić.

Niste smjeli u Grubore

A tek onda je uslijedila salva.

“Vaš je doseg, gospodine ministre, da ste otišli u Grubore, gdje niste smjeli otići kao predsjednik Vlade jer nemate tamo što tražiti. U Gruborima hrvatska država nije planirala, nije izvršila i nije naredila zločin, nema tamo što raditi potpredsjednik hrvatske Vlade.

A drugo ministre Medved, kad sam se ja uključio u politiku, onda sam vas prozreo da ste vi donijeli Zakon o civilnim žrtvama rata. Prošlo je godinu i tri mjeseca od provedbe zakona, molim vas izađite i pokažite tko je prošao kroz taj zakon.

Tu ste se mene uvjeravali da to nije zakon za pobunjene Srbe koji su digli oružje na RH, ja sam govorio da jest jer ga je htio donijeti Fred Matić ali ga nije smio od vas. A vi ste ga donijeli uz pljesak cijele sabornice.

Izvolite sada, pokažite hrvatskoj javnosti tko je prošao kroz taj zakon, koliko je zapravo onih koji su digli oružje na RH. Ne očekujem samo da mi date ponovo priopćenje i da kažete da to ne smijete zbog zaštite podataka. Pa što bi se mi trebali stidjeti svojih žrtva rata? Djece koja su pobijena u Slavonskom brodu i drugdje? Pa ta bi imena trebala biti ovdje u Saboru ispisana da ih svaki dan netko sjeti.

Ako skrivate tko je prošao kroz zakon, onda ste taj zakon radili zbog svog koalicijskog partnera SDSS-a za koji sam i govorio da ga radite”, poručio je Mlinarić.