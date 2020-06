POTPORA ZAVADLAVU NE JENJAVA! Građani mu redovno šalju novac svaki mjesec, a donacije dolaze i iz inozemstva

Autor: Dnevno/M.V.

Iz zagrebačkog, u zatvor u Gospiću, nedavno je prebačen Filip Zavadlav, mladić koji je u Splitu usmrtio trojicu muškaraca, a u životnu opasnost doveo i druge građane ispalivši 36 metaka. On je taj smrtonosni pohod navodno započeo kako bi spasio brata od muškaraca koje je naposljetku usmrtio, a takav čin podržali su brojni Hrvati koji su nakon njegovog uhićenja čak organizirali prosvjede u znak podrške.

Uz to, na Facebooku je osnovana grupa za potporu Zavadlavu nazvana “Otpor sustavu”.

Upravo tamo nedavno je objavljeno pismo koje je Zavadlav poslao jednoj Riječanki koja mu neprestano šalje novac u zatvor.

“Pozdrav… Vidin da mi već u nekoliko navrata šalješ novac, pa bi ti se ovom prilikom tija zahvalit. Ne moraš se, molin te, puno opterećivat. Sve će bit dobro. Vamo, u ovom zatvoru, je puno bolje nego u Svetošimunskoj bolnici, iman veliki park za šetnju i za vježbanje.

Primijetija san da se dosta ljudi zauzelo za mene i moj slučaj, pa ti slobodno možeš pozdravit i zahvalit svima vanka. Ne znan kakve su tvoje prilike, ali zaista se ne moraš zamarat oko novca i mog stanja u zatvoru. Sve je super…”, napisao je Zavadlav, javlja Slobodna Dalmacija.

Koju je svotu Riječanka uplatila i uplaćuje čitavo vrijeme, nije poznato, no Lana Ružić, jedna od osnivačica Facebook grupe za potporu istaknula je kako na zatvorsku adresu, Zavadlavu novac redovito stiže.

“Ljudi ne uplaćuju na račun njegova odvjetnika Branka Šerića, nego, jednako kao što su imali adresu zatvorske bolnice u Svetošimunskoj, sada imaju i onu zatvora u Gospiću. Odvjetnik ne traži nikakav novac, niti prima uplate. Na početku nam je rekao da nema potrebe objavljivati njegov račun, no tu i tamo i njemu zna stići pokoja uplata, jer je račun njegova odvjetničkog ureda javno dostupan na njegovoj internetskoj stranici, pa ljudi samoinicijativno i tamo upućuju novac”, rekla je.

“No, svakodnevno nam se javljaju da su uplatili. Koliko tko može, 50, 100, 200 kuna... Neki to rade svakog mjeseca. No, ne žele se eksponirati. Filip nam se javlja, dobiva pisma… Ljudi nisu odustali, svi smo tu i dalje uz njega. Uživa veliku podršku i izvan granica Hrvatske. Ima i jedna gospođa Lidija iz Amsterdama, puno je ljudi iz Srbije koji nam se javljaju ili se priključuju našoj Facebook grupi Otpor sustavu”, dodaje Ružić koja ističe i jednu gospođu iz Engleske koja je Zavadlavu odmah nakon incidenta počela slati novac, a sve to čini jer se navodno i njen sin našao u sličnoj situaciji,

“Razgovarala sam s njom, koliko sam shvatila imala je sličnu situaciju sa svojim sinom, koji je odlučio uzeti pravdu u svoje ruke. Zločin je počinio nožem, no na sreću žrtvu nije ubio nego samo ozlijedio ubodom u prsa. Pronašla se u Filipovoj priči”, tvrdi Ružić koja se i sama odnedavno dopisuje sa Zavadlavom.

“Pričamo dosta o svemu… Filip više ne pije tablete, smirio se… Dobro je, nije najbolje, ali je u duplo boljem stanju negoli je to bilo na početku. Sretan je što ima to dvorište u kojemu se može kretati, vježba i to mu jako godi. Rekao mi je da neće odustati od sporta. Zadovoljan je, bolje mu je u Gospiću nego u Svetošimunskoj. Da je išao u splitske Bilice tamo ne bi preživio ni dva dana… Svjestan je što je učinio, kaje se, žao mu je. Teško mu je, ne može se pomiriti s tim… Ali razgovor uvijek na kraju završi: “Nisam imao izbora”. Tvrdi kako je sve to napravio zbog brata Stane, a klik se dogodio kada su počeli prijetiti da će nauditi njegovu malome sinu. I dogodilo se što se dogodilo…” govori Ružić, navodeći kako je u redovnom kontaktu i s Filipovim ocem Antom.

“Koliko znam u posjete mu odlazi samo tata, a s majkom Etel čuje se telefonom. Filip nije u kontaktu s braćom, jer su obojica u komunama. Jedan je još ranije otišao na liječenje u komunu u Crnoj Gori, a Stanislav je otišao u Cistu Provo nakon tragičnog događaja u splitskom Varošu. Barem nešto dobro u ovom mraku”, zaključuje.

Istaknula je i kako se jedno vrijeme čula i s Filipovom bivšom djevojkom, Marijom.

“Marija se ne osjeća odgovornom za ono što se dogodilo, ali osjeća krivnju što ga je napustila u trenutku kada možda nije smjela, kad je bio slab. Zaplakala je dok smo razgovarale, bilo joj je teško… Ona i Filip prekinuli su tjedan, dva prije tragičnog događaja. Od tada nije bila s njime u kontaktu, rekla mi je da još nije spremna na to”, tvrdi.