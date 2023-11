Potez Sandre Benčić uvrijedio Hrvate: ‘Ovako omalovažavati patnju i užase nevinih ljudi, nečuveno’

Autor: I.G.

Sandra Benčić i članovi Možemo Osijek ove su nedjelje bacanjem vijenca u Dunav kod Veslačkog kluba Vukovar, kako su poručili, odali počast civilnim žrtvama rata u Vukovaru.

“Život svake nevine žrtve vrijedi jednako i kod ubojstva nevinih ne smijemo raditi razliku ni po kojoj osnovi. Samo priznavanjem i žaljenjem zbog patnje svih koji su je iskusili, i kažnjavanjem odgovornih, moći ćemo doista izgraditi trajni mir i okrenuti se budućnosti”, poručili su iz Možemo u objavi na društvenim mrežama.





Članovi Možemo Osijek i Sandra Benčić danas su u Vukovaru položili vijenac u Dunav za sve civilne žrtve rata. Život… Posted by Možemo – politička platforma on Sunday, 19 November 2023

Ovaj potez naišao je na brojne kritike u javnosti. Mnogi su pohitali na Facebook kako bi Možemovcima u komentarima poručili što misle o odluci da se baci vijenac u Dunav.

‘Polaganje umjesto Pupija’

Tako je jedan komentator upitao: “Je li to polaganje umjesto Pupija?”, referirajući se na odluku lidera SDSS-a Milorada Pupovca da se ove godine ne pojavi u Vukovaru i baci vijenac u Dunav, što je ove godine učinila Sandra Benčić.

“Ne, položili smo vijenac kao i ranijih godina. Naši Tomislav Tomašević i Sandra Benčić jučer su bili na Ovčari, Memorijalnom groblju i u Koloni sjećanja”, odgovorili su iz Možemo u komentarima.









Drugi komentator napisao je: “Lijepo ste zamoljeni da to ne radite u doba obilježavanja .Mogli ste to napraviti za 1 april ako ste baš htjeli”, a mnogi su se s njime i složili. Drugi je napisao: “Nemate ni malo srama. Očito vam poruke ljudi koji su svetinja ove države nisu svete. Nemojte molim vas provocirati”, napisao je.

‘Bolje da ste sebe bacili’

Jedan korisnik Facebooka napisao je: “Ok, bacili ste vijence, al važnije vam je da ste se naslikavali i to objavili, jednostavno ste mogli doći kod veslačkog na flos i pustiti vijence bez naslikavanja”, na što su mu iz Možemo odgovorili: “To da život svake nevine žrtve vrijedi jednako treba reći jasno i glasno, i to smo i napravili, kao i ranijih godina, i kao što su naši članovi i članice govorili puno prije nego su postali političari. Srdačan pozdrav”.

No, na jedno pitanje u komentarima nisu odgovorili: “Tko je za vas žrtva kad 17. 11. bacate vijenac u Dunav? Tada je već krenuo pokolj Hrvata koji su ostali u Vukovaru, možda je to vijenac za Šoškočanina koji se utopio u Dunavu?”, napisao je jedan komentator, a Možemovci mu na to nisu odgovorili.









“Bolje da ste sebe bacili u Dunav. Ovako omalovažavati patnju i užase nevinih ljudi koja se tamo dogodila na taj dan…..nečuveno!”, napisao je još jedan komentator, a drugi se nadovezao: “Čija je zastava bila na vijencu, bivše Juge s petokrakom ili srpska?”.

Podsjetimo, zbog ovoga poteza čak je i Most prozvao Benčić.

““Sandra Benčić je veći Pupovac od Pupovca jer misli da bacanjem vijenca u Dunav za sve žrtve demonstrira svoju progresivnost, a zapravo njeguje tipični jugo kompleks prema kojem ne smije postojati niti jedan dan koji Hrvatskoj priznaje žrtvu i zaslugu za pobjedu u obrambenom ratu, a da Srbima nije brže bolje priznata još veća”, poručili su.