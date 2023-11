Potez Mosta izazvao burne reakcije iz naroda: ‘Bože sačuvaj, evo ih opet’

Autor: Milan Dalmacija

Sljedeću godinu mnogi nazivaju superizbornom, jer se u njoj održavaju čak tri različita ciklusa izbora. Izbori za europski parlament, parlamentarni izbori, a naposljetku i predsjednički bit će test snage za sve političke stranke, građanske inicijative ili pojedince koji žele zasjesti na čelo države.

Obećanja i predizborni trikovi su već započeli, iako još nije poznat niti jedan datum izbora, osim onih za Europarlament, koji će se održati od 6. do 9. lipnja 2024. godine. Tako je počelo i vabljenje građana da strankama daju donacije.





Poziv na donacije

Početkom listopada s prikupljanjem donacija započeli su Možemo! i Most, točnije Sandra Benčić i Marin Miletić. Na to je reagiralo i Državno izborno povjerenstvo (DIP) odredivši datume kad stranke i pojedinci mogu otvarati zasebne račune za donacije, a sve temeljeno na Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

Benčić je svoj oglas povukla, iako je ustvrdila da im je DIP dao za pravo da prikupljaju donacije. No, Miletićeva se kampanja uskoro pretvorila u stranačku, koja je rezultirala novim spotom, odnosno pozivom na društvenim mrežama te čak i zasebnom internetskom stranicom za donacije.

“Za razliku od njihovih milijuna za koje znate kako su ih stekli, mi tražimo vašu podršku. Ako želiš bolju, pravedniju, pošteniju, radosniju Hrvatsku, poguraj nas. Doniraj Most”, govore, između ostalog, saborski zastupnici Mosta izmjenjujući se u videu i pozivajući građane da im doniraju novac.

Građani nisu oduševljeni

Naravno, osim simpatizera, u komentarima na društvenim mrežama našlo se i brojnih kritičara. Komentari su mahom bili usmjereni na to da političari imaju puno novca, a onda "žicaju" od naroda.









“I odmah pare traže, Bože sačuvaj”, “Evo ih, opet žicaju”, “Brate, evo ih, a zakonom zabranjeno prositi! Ajde udijeli koju kintu, nikad ne znaš što vrijeme nosi”, “Je li moguće nakon svega, kada narod živi u bijedi još da doniraju”, “Ajde brati mandarine, imali ste bezbroj prilika”, samo su neki od komentara.

Na njihovoj internetskoj stranici građani trebaju upisati svoje osobne podatke, kako bi oni bili dostavljeni DIP-u, koji onda sukladno spomenutom zakonu objavljuje imena donatora i donirani iznos novca. Potom mogu birati hoće li novac donirati Mostu ili svakom njihovom saborskom zastupniku posebno, a onda i upisati svotu za donaciju. Pritom moraju potvrditi i da se protiv njih ne vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu, odnosno proračunu jedinice samouprave.

Zakon sve propisuje

Već smo napisali kako se o svemu oglasio DIP. Otkrili su što stranke trebaju učiniti kako bi mogle primati donacije. Zakonom je, naime, određeno da svaka stranka ili politički kandidat moraju otvoriti poseban račun u banci na kojeg mogu primati donacije.









“Člancima 30. i 31. Zakona, između ostalog, propisano je da su osobe koje se namjeravaju kandidirati dužne otvoriti poseban račun najkasnije s danom podnošenja kandidature, a najranije ga mogu otvoriti šest mjeseci prije roka predviđenog za održavanje izbora, računajući kao rok predviđen za održavanje izbora datum na koji su izbori bili održani u tekućem mandatu, ako održavanje izbora nije zakonom propisano na točno određeni dan. Navedene osobe dužne su u roku od tri dana od dana otvaranja posebnog računa Državnom izbornom povjerenstvu dostaviti pisanu obavijest o otvaranju tog računa s podacima o tom računu”, stoji u obavijesti Državnog izbornog povjerenstva.

S obzirom na to da je propisano otvaranje računa najranije šest mjeseci prije roka predviđenog za održavanje izbora, stranke i pojedinci zasebne račune mogu otvoriti 5. siječnja 2024. godine za parlamentarne izbore, odnosno još i ranije – 9. prosinca ove godine, ali samo za potrebe izbora za Europski parlament.

“Ako bi kojim slučajem osoba koja se namjerava kandidirati, u ovom trenutku, dok još zakonski nije moguće otvoriti poseban račun, primila na neki drugi račun donaciju koja je dana u svrhu financiranja izborne promidžbe, navedenu donaciju potrebno je uplatiti na poseban račun u trenutku kada se stvore zakonski uvjeti za otvaranje istog i prikazati u izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe. Navedeno vrijedi i za trošak izborne promidžbe koji nastane prije otvaranja posebnog računa koji je potrebno prikazati u izvješćima o financiranju izborne promidžbe i to kao trošak i kao vlastita sredstva”, pojasnili su iz DIP-a u svome priopćenju.

Suzdržavanje od ‘žicanja’

Spomenuti Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, propisuje i da su stranke i pojedinci dužni dovršiti sve transakcije u roku od 60 dana nakon isplate naknade troškova izborne promidžbe iz državnog proračuna. Ako, pak, ostane novca na tim računima nakon izvršenja svih transakcija, stranke su dužne donacije u razmjernom iznosu vratiti uplatiteljima ili, ako je riječ o naknadi troškova, uplatiti je na središnji račun stranke.

No, kako još nije došlo vrijeme za otvaranje posebnih računa za donacije, DIP je od Benčić i Miletića zatražio očitovanje. Oboje su ustvrdili kako su sva sredstva uplaćena na središnji račun, a da se novac troši za redovite aktivnosti stranke. DIP im je to dozvolio, ali i naglasio da se suzdrže od stvaranje dojma da je već počela predizborna promidžba.

Inače, govoreći o sredstvima kojima stranke raspolažu, nije zgorega spomenuti kako je Most u ovoj godini od države za politički rad dobio 432.911,99 eura. Možemo je, pak, za istu svrhu primilo 283.263,40 eura.

Dakle, strankama je potrebno još novca za promidžbene potrebe. No, moraju paziti s financijama, jer je zakonom predviđena kazna od 10 do 100 tisuća kuna (od 1327,23 do 13.272,28 eura) ako stranka ne otvori poseban račun za donacije, odnosno od dvije do 20 tisuća kuna (od 265,45 do 2.654,45 eura) za svakog zastupnika ili nositelja nezavisne liste koji to ne učini.