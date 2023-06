Potez iz Hrvatske izazvao oduševljenje u Ukrajini, Zelenski nam zahvaljuje: ‘Svijet nikad neće trpjeti zločine Kremlja’

U Saboru je danas jednoglasno izglasana Deklaracija o priznavanju Gladomora (Holodomora) 1932.-1933. godine genocidom nad ukrajinskim narodom. Glasanje o Deklaraciji pratio je sa saborske galerije veleposlanik Ukrajine u Hrvatskoj Vasilj Kirilič.

Deklaracijom Hrvatski sabor priznaje Holodomor kao zločin nad ukrajinskim narodom, zbog prisilno izazvane gladi koju je smišljeno i organizirano proveo komunistički staljinistički režim u Ukrajini u razdoblju 1932-1933. godine.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković podsjetio je da je danas također Dan Ustava Ukrajine čestitajući Ukrajincima taj praznik. Usvajanje Deklaracije o priznavanju Gladomora genocidom nad ukrajinskim narodima u Ukrajini je izazvalo veliko oduševljenje.

Hrvatskom saboru preko društvenih mreža zahvalio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

“Parlament RH je usvojio Deklaraciju o priznavanju Gladomora genocidom nad ukrajinskim narodom. Zahvalan sam Hrvatskoj na povijesnom glasanju. Svijet nikada neće trpjeti zločine Kremlja – ni prošle ni sadašnje!”, napisao je na društvenim mrežama.

The Parliament of the Republic of Croatia has adopted the Declaration on recognition of the 1932-1933 Holodomor as genocide of the Ukrainian people. I am grateful to the Republic of Croatia for this historic vote. The world will never put up with the crimes of the Kremlin –…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 28, 2023