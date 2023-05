POSVOJILI SIROČE IZ UKRAJINE, ‘POKUŠALA NAS JE UBITI!’ Par pobjegao glavom bez obzira: ‘Doktori su je pregledali, kažu da je riječ o opasnom sociopatu’

Autor: Dnevno.hr

Bračni par Michael i Kristine Barnett 2010. godine su usvojili djevojčicu iz Ukrajine koja je bila siroče. Međutim, nisu ni slutili kako se uopće ne radi o djevojčici, već o odrasloj prevarantici.

Natalia Grace tada je navodno imala šest godina, ali njezini su novi roditelji uskoro osjetili da nešto nije u redu. Ova žena koja se predstavila kao dijete je, ispostavilo se, imala loše namjere.

Naime, Barnettovi tvrde da je Natalia pokušavala nauditi njima i njihovoj biološkoj djeci. Optužili su je da je pokušala otrovati Kristine tako što je stavljala izbjeljivač u njezinu kavu te da ju je jednom prilikom pokušala ubiti strujom.





‘Ona je žena, ona ima menstruaciju, zube odraslih ljudi’

“Dogodilo nam se upravo ono o čemu je snimljen film “Siroče”, crtala je slike govoreći da želi ubiti članove obitelji… Znali smo je zateći kako stoji pokraj nas usred noći, nismo mogli spavati, morali smo kriti oštre predmete. Vidjela sam je kako stavlja izbjeljivač ili sličnu kemikaliju u moju kavu.

Kada sam je pitala što to radi, rekla mi je da me pokušava otrovati. Mediji me ocrnjuju kao zlostavljača djeteta, ali tu se ne radi o djetetu. Natalija je žena, ona ima menstruaciju, zube odraslih ljudi, nikada nije narasla niti dva centimetra, što događa čak i kod djece patuljastog rasta”, rekla je Kristine.

Pobjegli glavom bez obzira

Nakon što su shvatili što se događa, bračni par je “pobjegao glavom bez obzira“ ostavljajući Natali u njihovom stanu. Rekli su joj da ne idu u Kanadu kako bi je napustili, već zbog obrazovanja jednog njihovog djeteta.

Obitelj Barnett tvrdi i da su je oni već podvrgli skeniranju kostiju, gdje su saznali da je rođena 1989. godine.

Michael je rekao i kako su doktori pregledali Nataliju Grace i da su rekli da je riječ o sociopatu koji je velika opasnost za njihovu obitelj.

‘Htjela sam živjeti s njima’

Dvije godine nakon njezinog posvojenja, Barnettovi su podnijeli zahtjev da se promijeni godina njezinog rođenja s 2003. na 1989. godinu. Ipak, par je tada optužen na sudu zbog napuštanja djeteta, a s parnice su otišli proglašeni nevinima.









“Htjela sam biti s Barnettovima. Htjela sam živjeti s njima”, tvrdi Natalija koja i dalje tvrdi da je bila dijete kada su je usvojili.

O njoj je nakon incidenta nastavila brinuti druga Amerikanka, a trenutačno se emitira dokumentarac pod nazivom “Čudesan slučaj Natalie Grace” koji preispituje cijelu istinu.