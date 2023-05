‘POSVE JE JASNO ŠTO TO ZNAČI!’ Analitičara frapiralo Abrzovićevo ponašanje, otvorio je stare rane hrvatske: Bez srama je ispalio opasan ‘metak’

Odjeknule su Hrvatskim nadzemljem i podzemljem izjave crnogorskog premijera Dritana Abazovića o ubojstvu urednika i vlasnika Nacionala Ive Pukanića.

“Nemam dileme da je duhanska mafija ubila Ivu Pukanića, kao i Duška Jovanovića i još neke. Sva ta ubojstva zaista treba rasvijetliti. Spremni smo surađivati s hrvatskim državnim organima. Ovdje je problem što su to još uvijek tabu teme i nitko ih ne želi otvoriti”, izjavio je crnogorski premijer Dritan Abazović u intervjuu Večernjem listu.

Pisali smo kako ovim istupom Abazović nije direktno prozvao dojučerašnjeg crnogorskog predsjednika Milu Đukanovića, no nije teško pogoditi na koga je ciljao. “Samo državnim organima nije jasno kako netko ima stotine milijuna dolara u nekretninama i na računima u stranim bankama, a da nije otkrio mikročip”.

“S ovog mjesta pozivam državne organe u Hrvatskoj da ponovno otvorimo tu temu i možda dođemo do nekih rezultata”, prozvao je crnogorski premijer.

Očekivano, Abazovićeva izjava odjeknula je medijima diljem regije, a oduševljeno su je prihvatili u Srbiji. Analitičari svjedoče da im je Đukanović (bio) najveća prepreka u ostvarivanju nacionalnih interesa u Crnoj Gori pa su tamošnji mediji jedva dočekali ovakav istup.

Što se krije iza ovog intervjua kojeg je Abazović dao listu mainstream hrvatskom listu bliskog vlastima, rekao nam je geopolitički ekspert Branimir Vidmarović:

“Ovakvo izražavanje mišljenja o nekim starim ubojstvima kada premijer kaže da nema dileme, upućuje prstom i proziva je jedan klasični primjer populizma i manipulacija.

Stjecanje političkih bodova na račun naravno političkih neistomišljenika i protivnika Mile Đukanovića i naravno upućujući na to da je Crna Gora bila pod vlašću nekakvih zlih sila, a Đukanović je predvodnik toga”, rekao je analitičar.









Smatra kako se radi o dizanju rejtinga premijeru Crne Gore.

“Dakle, na taj način jednostavno bila to istina ili neistina, to je jednostavno dizanje rejtinga i kupovanje političkih bodova, dakle populizam.

S druge strane ima u tome element neukusa i kultura zbog toga što nije na premijeru jedne države da iznosi svoje stavove i to javno da on nema dileme o ubojstvima, a ipak bi profesionalni stav trebao biti da se to sve prepusti istrazi i da se kaže recimo ‘mekše’: da on smatra, po njegovom mišljenju ili da mu se čini… Ili na bilo koji drugi način. Dakle nije Hrvatska u tome ni po čemu posebno prozvana, nego je to sve opet politički teatar i politička igra za domaću javnost”, rekao je.