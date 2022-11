‘POSTOJI PROBLEM OKO MIGRACIJA’ Božinović nakon poruka iz Beča: ‘Razgovarao sam s ministrom, postoje zabrinutosti’

Autor: L.B.

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sazvao je konferenciju za medije na kojoj je govorio o ulasku Hrvatske u Schengen.

Podsjetimo, austrijski ministar unutarnjih poslova Gerhard Karner protivi se širenju schengenskog prostora na Hrvatsku, Bugarsku i Rumunjsku, objavila je njemačka agencija dpa pozivajući se na austrijski list Kurier.

“Nije prikladno glasati o proširenju kad sustav vanjskih granica ne funkcionira”, kazao je Karner tom austrijskom listu.





‘Razgovarao sam s ministrom’

Na samom početku pressice, Božinović je rekao:

“Ništa se posebno ne događa. Razgovarao sam s ministrom. Austrija je oduvijek podržavala ulazak Hrvatske u Schengen i ona će imati najviše koristi od našeg ulaska. Postoje neke zabrinutosti, ove godine je povećan broj ilegalnih migracija, porast je i preko 190 posto. I mi bilježimo porast. Kada je u pitanju Austrija, oni ne dolaze preko Hrvatske. No, problem postoji što se tiče migracija.”, rekao je Božinović.

U petak imamo izvanredno vijeće i tu će se raspravljati o cjelokupnom paketu migrantskih valova”, rekao je Božinović.

“Imamo porast migranata iz zemalja koje nikad nismo registrirali, to je bila posljedica liberalizacije viznog režima. Nakon Afganistana nam je jedno vrijeme najzastupljenija nacija bila Burundi. I to se bilježi i u ostalim državama članicama EU. To je potaknulo Komisiju i Vijeće na pritisak”, objašnjava Božinović.

‘Hrvatska je jedan od većih dobitaka za Schengen’

“Ilegalne migracije će dugo ostati tema kojom ćemo se baviti”, dodao je. “Među članicama EU imate one kojima je pitanje migracija nešto tradicionalno, a imate i one koje se tek sad susreću s pitanjima migracija. Imate one koje su na vanjskim granicama i ni tu izazovi nisu isti. Italija je najviše zabrinuta zbog morske rute”, nastavio je Božinović.

“Hrvatska je jedan od većih dobitaka za Schengen”, zaključio je. Na upit o tome je li se čuo s Milanovićem, rekao je da se na ovu temu nikad s njim nije čuo jer je to najvećim dijelom u nadležnosti MUP-a.









‘Siguran sam da će Austrija podržati naš ulazak’

“Siguran sam da će Austrija podržati naš ulazak. Kancelar dolazi u Hrvatsku i to pitanje će biti na dnevnom redu. Inače je kancelar do prije godinu dana bio ministar unutarnjih poslova. Kad je u pitanju Austrija, siguran sam da oni vide sve prednosti ulaska Hrvatske u Schengen”, kaže.

Na upit je li mu austrijski kolega rekao da će glasati za ulazak Hrvatske, Božinović kaže: “On je meni rekao da Austrija nikad nije bila protiv Hrvatske. Austrija je zabrinuta zbog migrantske krize. Češko predsjedanje je predvidjelo dvije odluke, jedna za Hrvatsku, a druga za Bugarsku i Rumunjsku.”

Na upit shvaća li ovo kao politički pritisak, kaže da Austrija od Hrvatske ništa ne traži.









Zeleno svjetlo Europske komisije i Europskog parlamenta

Hrvatska je ispunila uvjete za ulazak u schengenski prostor i dobila zeleno svjetlo Europske komisije i Europskog parlamenta. Konačnu odluku donijet će Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove koje se sastaje 8. i 9. prosinca u Bruxellesu.

Češko predsjedništvo je pripremilo dva nacrta odluke, jedan za Hrvatsku, a jedan za Bugarsku i Rumunjsku. Odluku donose države članice EU-a, koje su istodobno članice scengenskog prostora, njih 22. Za odluku je potreban konsenzus. Austrija se dosad nije protivila ulasku Hrvatske u schengenski prostor.